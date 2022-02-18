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治安不好 華裔警官傳授自保之道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在洛杉磯縣警局服務近20年的戚警官，值勤經驗豐富。(會議截圖)
在洛杉磯縣警局服務近20年的戚警官，值勤經驗豐富。(會議截圖)

除了孩子加入幫派需要留意外，平時的居家安全也需要注意。尤其現在歹徒到處作亂，入室盜竊、搶劫、槍殺、詐騙等手法樣樣來。華人非常關注社區治安，平時該如何因應？

戚警官建議民眾多練習平時留意周遭人事物。(pexels)
戚警官建議民眾多練習平時留意周遭人事物。(pexels)

如果不想被人入室盜竊，除了裝設警鈴及攝像頭，在洛杉磯縣警局服務近20年的戚警官(David Chi)建議大家，假設人外出不在家，要盡量保持家裡有人的跡象，包括維持電視開著，將車停在車道上，不要停在車庫；若平時有訂報或信件，最好通知郵局將報紙或信件扣在郵局，等回家再去領取，這樣才不會流露出人不在家的痕跡。現在的小偷大多很有規劃性，很多都是觀察很久才下手作案，因此大家也要多留意周遭。

外出買東西，他建議結伴去，盡量在白天去買東西；停車要停在人多的地方，要多觀察周圍人事物，盡可能避免遭搶劫。若不幸遭搶劫，戚警官強調，「不要為了錢跟歹徒拚命，保命最重要」，盡可能記住歹徒長相、族裔、髮型、穿著打扮、身高體重、特徵、車牌號碼、開甚麼車、往甚麼方向逃等。

提到現在詐騙集團猖獗，很多人受騙，其實近70%受害者者教育程度不錯，被詐騙主要跟人性的「貪」有關。他強調，法院或國稅局(IRS)絕不會主動致電個人；建議看到不認識的信件或電話號碼，不要理會。有人要找你，自然會留言，不必一定透過電話。另外不管是誰，不認識的人絕對不要開門。

詐騙集團 洛杉磯 幫派

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