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孩子混幫派？專家教你「察言觀色」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
社區治安人人有責(TACF)16日邀請華裔戚警官以中文談居家安全及幫派問題。(會議截圖)
社區治安人人有責(TACF)16日邀請華裔戚警官以中文談居家安全及幫派問題。(會議截圖)

許多亞裔幫派分子被逮捕，家長竟然不知孩子已入幫派。曾在洛杉磯縣警局亞裔幫派小組偵辦刑案多年的華裔戚警官(David Chi)，16日晚應「社區治安人人有責 (TACF)」邀請，以中文談居家安全及幫派問題。

若想知道小孩是否有加入幫派，戚警官說，家長可多注意孩子身上是否開始出現有號碼的刺青，個性是否變得不太一樣，眼神是否恍神渙散，體重是否往下掉，另也可多關注孩子的交友圈等。倘若確認孩子已加入幫派，家長可赴警察局詢問該如何處理。

戚警官表示，亞裔幫派的活動範圍多數都在洛杉磯西部及北部，包括韓國城、聖蓋博市等商家開得晚的地區。鑽石吧、核桃市、羅蘭岡地區因為商家開得不晚，較不吸引亞裔幫派聚集。許多加入亞裔幫派的人，家裡環境其實都還不錯；與其他族裔幫派最大的不同是，亞裔幫派「甚麼可以賺錢就做」，即便是要跟敵人合作也可以。

他說，不見得每位加入幫派的人都會吸毒，但毒品是他們很大的賺錢來源，多數人多少都會吸一點毒。也因如此，他建議家長可從孩子是否吸毒這方面觀察，比如觀察孩子是否眼睛經常恍神渙散，體重下降，或是個性變得不一樣等，這些都值得留意。

有興趣民眾可上tacf888.org，查詢「社區治安人人有責」社團的詳情及如何加入。

幫派 亞裔 洛杉磯

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