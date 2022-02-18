喜瑞都中文學校 台灣華語文中心開課說明會暖身

喜瑞都中文學校舉辦「台灣華語文學習中心」推廣說明活動。（洛僑中心提供）

喜瑞都 中文學校日前舉辦「台灣華語文學習中心」推廣說明活動，為2月26日開課暖身，邀請主流學區 、市府官員、僑界領袖參與，踴躍向各界推廣。

洛杉磯 文教中心主任陳敏永偕副主任廖儷雲出席活動，陳敏永表示，喜瑞都華人協會與喜瑞都中文學校已有多年歷史，與社區互動良好，希望「台灣華語文學習中心」的成立，提升社區各族裔之間合作交流。

現場播放喜瑞都中文學校成人班課程花絮，展示具有年節特色的食物、舞龍舞獅及剪紙作品，並邀請到書法老師蔡季男現場揮毫，僑委會的虎年提燈及精美月曆也讓大、小朋友愛不釋手，氣氛十分熱鬧。

出席活動貴賓包括喜瑞都市市長胡張燕燕、副市長 Chuong Vo、前市長李欒復青、喜瑞都華人協會會長黃士哲、喜瑞都中文學校主任顏綠新、前校長繆玗、僑務諮詢委員謝傳佐、僑務顧問張元松、曹笑蓮、儲錦琪、柯欣侑、南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志等僑領及榮譽職人員，以及阿提夏（Artesia）市市議員Rene Trevino、ABC學區教委Ernie Nishii、苗家貞、喜瑞都社區學院理事劉昕、喜瑞都松柏會會長朱宗澤、洛杉磯縣警局地區代表Lynda Johnson、喜瑞都市公園及休閒委員會委員黃正芬等。

喜瑞都中文學校 (Cerritos Chinese School )網址：https://cerritoschineseschool.org。