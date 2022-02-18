聖妞持續發威 南加上半年恐無雨 水荒拉警報

聖妞現象有77%的機率延長到3月至5月，使南加州繼續缺水。圖為北美洲降雨分布圖（NOAA）

國家海洋暨大氣管理署（NOAA）2021年底曾經預測「聖妞現象」（La Niña），有50%的機率會延續到2022年初，現在的天氣型態不但驗證了當時五五開的預測，而且對南加 州來說，還有一個兌現機率更高的壞消息，NOAA預測，聖妞現象有77%的機率延長到3月至5月，也就是上半年可能雨水非常少，而6月至8月恢復常態的機率為57%。

聖妞現象77%機率延長到3～5月

「聖妞現象」與「聖嬰現象」（El Niño）正好相反。聖妞的特徵是熱帶地區太平洋中部、中東部海面溫度低於水平，且東風增強，導致熱帶太平洋中東部雨量減少，西太平洋、印度尼西亞和菲律賓降雨量增加。聖妞出現時，美國北部較冷、風暴 多於平均水平，降水增加，南部地區則較溫暖、乾燥，風暴較少。南加州 在聖妞狀態下，雨量將會更少，但今年的溫度卻較低。

聖妞現象有77%的機率延長到3月至5月，使南加州繼續缺水。圖為聖妞現象的大氣雲圖。（NOAA）

西北岸雨雪豐沛 南加會很「渴」

2022年已是聖妞降臨南加的連續第二年，2023年還有可能出現，目前還難以斷定。但目前的聖妞現象已經讓乾渴的南加恐怕水荒更兇，因為雖然去年底的風暴讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）積了不少雪，有助加州整體脫離旱象，但是今年1、2月的極度乾旱，卻又導致高山積雪少於往年。

NOAA表示，去年11月至今年1月的降雨分布圖，確實反映出典型的聖妞現象，臨太平洋的西北岸雨雪豐沛，但南加就很「渴」了。

氣溫反常 南加將恢復暖乾天氣

NOAA也指出，加州目前氣溫卻有點反常的低於往年攝氏0.5度，雖然15日起有點又濕又冷，但是南加接下來又將恢復又將恢復暖乾的天氣。