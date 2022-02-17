吳程遠就任聖蓋博市議員 11月任滿時競選連任

吳程遠坐上聖蓋博市議員席位。（Eric Lee提供）

聖蓋博 市（San Gabriel）議會15日晚例會，上周甫獲任命的市議員吳程遠（John Wu）和Carina Rivera宣誓就職，遞補兩席市議員空缺。吳程遠表示，他正與市府團隊熟悉中，盡快進入狀態，落實市政建設承諾，改善財政預算 和社區安全，並在今年11月任滿時競選連任，達成進行中的任務和目標。

當晚吳程遠邀請國會眾議員趙美心擔任就職儀式主持人，宣誓成為聖蓋博市議會新科議員，坐上了市議員席位；同時接受親友和支持者祝賀，努力為城市建設奉獻力量。

吳程遠說，他很高興加入聖蓋博市議會，並與其他議員和市府的局處部門員工們密切合作，提升城市的商業形象。同時利用在聖蓋博房地產行業和社區服務21年的經驗，幫助吸引和留住企業，並在任職期間加強與商界的互動，以更具凝聚力的方式將社區和企業聚集在一起，進一步提高所有生活品質。

吳程遠16日受訪介紹了上任後的施政理念，首先是謹慎審議聖蓋博市的財務預算，包括基礎建設，量入為出，優化預算開支，控制和減少赤字。其次是提升社區治安，保障警察 和消防的設備和人力，維護市民安全。第三是改善外來投資和城市經商環境，建設一個友善型城市。

他指出，由於自己任期只有八個月，一些設想和政見短期內來不及完成。所以，到任期結束時還會尋求連任，進一步完成施政目標。