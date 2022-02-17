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開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

洛城新語／美國情報信用再次失靈

洛城新語

拜登總統反覆強調，美國情報評估顯示，俄羅斯將在16日凌晨3時(美國時間15日晚上8時)空襲烏克蘭，然後20萬大軍開進基輔。但時間證明，拜登幾乎喊破喉嚨的警告，開戰並未出現，全世界鬆一口大氣，是美國情報是否又失靈，或拜登喊話退敵策略奏效？

新聞報導，俄羅斯開始撤軍了，但真假有待驗證。這下美國有點糗，有人認為美國情報失準，會讓普亭笑話掌握不住莫斯科動態，又重演伊拉克胡森政權擁有大規模殺傷性武器，因此發動戰爭，最後卻證明情報是假的老戲碼，顯示CIA等權威情報機關生鏽兼掉漆了。

也有人說，拜登不斷公布情報進展，配合調派特種部隊和戰機到烏克蘭境內和鄰國，強硬軍事手段施壓讓普亭不敢開戰，最後將無功而返撤軍，普亭的「硬漢」形象變成「莽夫」，灰頭土臉，美國贏了這盤棋。

但拜登頻叫「狼來了」，很少盟友國家響應，大國反而私下暗嘲或各行其是。法國總統馬克宏、德國總理蕭茲分別和普亭面談，似不理會美國態度，普亭也趁機分化北約各國的互信。

顯然拜登面子、裡子都受傷，但共和黨人少有批評，兩黨都表現強烈反俄色彩。拜登的頻頻警告被視為在演戲給美國人民看，卻賠上美國的國際信用，認為美國情報評估失準，根本無法掌握真相。日後美國老大哥再警告有危機，國際間信任度可能打折扣。

連當事國烏克蘭都不諒解美國，既想吃美國奶娘的奶，接受保護和武器軍援，卻反過來駡美國誇大開戰風險，傷害烏克蘭經濟。

也有人認為，拜登喊破嗓子的真正目的在「驅趕」資本和「圈錢」，把遊資從歐洲趕來美國，風險資本移來美國作避風港，既可推升股市、有利美國經濟，等於也為民主黨期中選舉拉抬聲勢。

是耶非耶？烏克蘭危機似顯示美國威懾力消褪了，空有龐大軍力卻不敢動用，連領導北約對抗俄羅斯都有氣無力；普亭未必怕美國領導的北約，用大軍威脅不准烏克蘭加入北約，還想策動烏克蘭東部獨立，納入莫斯科勢力範圍。

拜登的應對可能失策，主帥出馬喊話失去緩衝，更印證美國情報能力衰退，讓美國總統談話信用度大降。中國也暗中迎合普亭，中俄聯手想讓美國腹背受敵；而萬一烏克蘭真開戰，北京說不定還可撿便宜，獲得新的戰略機遇期。

烏克蘭危機能化解，對世界是好事，對美國卻是再一次暗傷。而烏克蘭加入北約和台灣想獨立，卻有幾分神似雷同。美德法等國可能暗中拖延，甚至永久拒絕烏克蘭加入北約。和北京明暗向各國施壓，反對台獨的效果如出一轍。

美國因為反共頻頻打「台灣牌」，但挺台灣和挺台獨卻是兩回事。烏克蘭加入北約和實現台獨，彷彿成了澤倫斯基和蔡英文各自作的一場白日夢。

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