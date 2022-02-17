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超級盃前十天內 洛市警方逮179名性交易相關人員

【洛杉磯訊】
洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）向警察委員會匯報中透露，執法部門在超級盃前十天內，於洛杉磯各地逮捕179名涉嫌拉客、協助和尋求性服務的人。

摩爾說，有89人因涉嫌街頭賣淫被捕，70人在酒店和其他提供性服務的地方被捕。據摩爾說，另有14人因涉嫌協助或策劃「性人口販賣」（sex trafficking）被捕，另有六人因試圖購買性服務被捕。

摩爾說，已經與提供庇護和服務的組織聯繫，為四名被確定為性交易受害者的人，幫助其擺脫性人口販賣。

他15日向警察委員會報告表示，洛市警局與縣警部門、國土安全部合作，集中執法打擊人口販運，他說像超級盃這樣的大型活動會吸引人口販運。執法部門、洛杉磯國際機場、宣傳團體和加州檢察長在超級盃之前努力宣傳對性人口販賣的認識，包括通過2014年開始的「這是懲罰」（It's A Penalty）宣傳活動，利用對體育運動的關注來傳播關於人口販賣的大眾認知。

一些批評者認為，關於在賽事期間，妓女和性交易受害者會湧向超級盃城市的說法是一個傳說。這一說法甚至被事實核查網站「Snopes」評為「大部分是錯誤的」。但該活動每年都會促使地方和聯邦執法部門開展大規模執法活動，打擊性交易和營救受害者。

洛杉磯國際機場 超級盃 警察

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