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洛杉磯華文作家協會 30周年雲上慶 百人共襄盛舉　

【洛杉磯訊】
洛杉磯華文作家協會元宵節舉辦成立30年雲上慶典，回顧過去30年，展望未來30年。全球上百位華人作家共襄盛舉。（華文作家協會提供）
洛杉磯華文作家協會元宵節舉辦成立30年雲上慶典，回顧過去30年，展望未來30年。全球上百位華人作家共襄盛舉。（華文作家協會提供）

「人過三十當自立，一路走來不容易。歡慶喜事笑顔開，正月十五雲中聚」，美國洛杉磯華文作家協會日前在元宵節舉辦成立30年雲上慶典，回顧過去30年，展望未來30年。全球上百位華人作家共襄盛舉。

慶會由協會監事長北奧和理事孫曉璐主持。會長黃宗之表示，30年是個漫長旅程，會員堅持以文學為依托，在他鄉共築溫暖彼此的美好精神家園，筆耕不綴。

協會榮譽會長葉周回顧協會成立30年歷程，介紹協會三個具有傳奇色彩的老會長蕭逸、陳春生和于疆。他說，蕭逸會長早在九十年代就率領洛杉磯作家去北京，建立與中國作協的互訪交流。陳春生會長是協會當之無愧的支柱，不僅是經濟支柱，也是精神支柱。于疆老會長開先例與國內作家學者聯合舉辦中美文學論壇，相互交流最新文學信息至今。

副會長王偉、楊慰慰，分別就《三十年精品集》和2022《洛城作家》出版說明。老會長代表盧威、老會員代表劉東方、新會員代表王喆發言。慶典並以視頻方式回顧30年歷程，在熱鬧溫馨的文藝節目中結束。

中國作協主席鐵凝和中國世界華文文學學會會長張福貴向作家協會發來賀信。北美、歐洲、日本、澳洲、東南亞等地海外華文文學協會也發來賀信。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺出席致辭，該協會搭起連接中西文化與文學交流的金橋。

洛杉磯 東南亞 北京

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