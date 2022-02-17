我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

49區補選 方樹強得票近7成勝出 承諾每天努力為聖蓋博谷工作

記者丁曙╱蒙特利公園市報導
加州眾議員49區補選，方樹強發表勝選演說。（李天然提供）
加州眾議員49區補選，方樹強發表勝選演說。（李天然提供）

加州眾議員49選區特別選舉15日晚落幕，民主黨候選人方樹強（Mike Fong）以接近七成得票率戰勝共和黨對手布靈克（Burton Brink），成為該選區繼趙美心、伍國慶、周本立之後的第四位華裔眾議員。

洛杉磯縣選務局(RR/CC)16日上午更新了加州眾議員第49區特別選舉計票結果。截至目前已經點算了3萬4362張選票，登記選民投票率14.37%。方樹強得票2萬3338張， 得票率68.13%；布靈克（Burton Brink）得票1萬919張，得票率31.87%。由於方樹強得票率超過了2/3的絕對多數，雖然還不是最終的票數，但已經確定當選。

方樹強選情之夜晚會在蒙特利公園市的Marriot酒店舉行，當晚8時13分開出第一輪選票，方樹強得票2萬2853張，得票率70.29%%；對手布靈克得票9658張，得票率29.71%。由於投票率不到15%，超過3萬張選票基本開出，8時半左右方樹強競選總部宣布勝出。

值得注意的是，這場選舉通過郵寄的選票，占總票數的95%，選民到投票中心現場投票只占5%，約1750票。因此，當晚最先開出的郵寄通訊投票結果一揭曉，已決定了勝負。

方樹強隨後發表演說，感謝州議會第49區選民的信賴和信任，同時也十分珍惜有機會在加州議會為聖蓋博谷社區服務，他會追隨傑出的前輩公務員的腳步，包括國會女眾議員趙美心(Judy Chu)、前州眾議員伍國慶(Mike Eng)和周本立（Ed Chau）。

他表示，聖蓋博谷充滿了才華、希望、勤奮工作、創辦事業和打造未來的機會。他競選州眾議員是想通過解決大大小小的問題來幫助社區，從需要加州政府服務的選民，到面對無家可歸者增加的危機、氣候變化，以及保持鄰里和社區安全等許多挑戰。他承諾每天努力為聖蓋博谷工作，成為生活在這裡的人們的幫助者。

方樹強也強調，聖蓋博谷是一個多元化地區，將為所有族裔的人們服務，改善生活品質，重視教育，但是這一切剛剛開始。進入州議會後將積極落實政見和選民承諾，努力改善學校，創造高薪工作，幫助地方企業取得成功，保護公眾健康，以及擴大獲得優質醫療保健的機會，並且確保社區安全。他將繼續傾聽選區的意見，響應居民的需求。

國會眾議員趙美心發表祝賀演講，認為第49區特別選舉事關重大，必須選出能夠為社區挺身而出、改善學校、創造高薪工作、確保清潔空氣和水源、保護社區安全，並且延續前眾議員周本立政績的接棒人。在此次選舉過程中，她自始至終只支持一位候選人，那就是方樹強。因為他的經驗和表現以及對聖蓋博谷的承諾是毋庸置疑的。所以，絕大多數選民才會投票將方樹強送入加州眾議會。

當晚伍國慶、多位民選官員、華人參政及社區團體代表等，出席了慶功晚會並致詞。 　　

國會眾議員趙美心（左）祝賀方樹強高票當選。（李天然提供）
國會眾議員趙美心（左）祝賀方樹強高票當選。（李天然提供）

眾議員 通訊投票 加州

上一則

超級盃公羊慶功遊行 洛城歡聲雷動

下一則

洛市系列武裝搶案 3青少年被捕4在逃

延伸閱讀

吳程遠宣誓就任聖蓋博市市議員

吳程遠宣誓就任聖蓋博市市議員
南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出

南加州眾議員補選 方樹強得票近七成勝出
州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選

州眾議員49區補選 首輪開票70%比30% 方樹強宣布勝選
政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰

政見不合 「華人票投華人」出現新挑戰
加州49選區眾議員補選 方樹強對決布林克 初選即決選 任期至12月

加州49選區眾議員補選 方樹強對決布林克 初選即決選 任期至12月
州長背書方樹強 期許順利接棒周本立

州長背書方樹強 期許順利接棒周本立

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

南加橙縣海灘發現一男一女死者 據信都是華裔

2022-02-09 13:56

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲