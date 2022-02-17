超級盃公羊慶功遊行 洛城歡聲雷動

最佳進攻球員庫普，身著湖人隊前球星科比隊服，表達敬意。（KTLA）

美式足球NFL超級盃 賽，洛杉磯 公羊隊（Los Angeles Rams）以23比20戰勝對手辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals），奪得第56屆超級盃冠軍，並是公羊隊相隔22年再奪盃，是該隊歷史上第二次奪冠，這一時刻球迷們盼望已久。16日，公羊隊和眾多球迷舉行奪冠遊行 ，整個洛杉磯市都沉浸在這場超級盃的勝利中。

這場勝利慶祝遊行於16日上午約11時開始，在洛市中心西傑弗遜大道聖殿禮堂（Shrine Auditorium）開始，參與遊行的公羊隊隊員在上午10時30分稍後登上停泊在聖殿禮堂停車場的巴士。遊行路線經過Figueroa街進入Exposition Park路，沿途有不少球迷歡呼，向奪得冠軍的球員們致敬。遊行結束時，載著隊員們的巴士到達洛杉磯體育館（LA Memorial Coliseum），與等候的眾多球迷會合見面。

參與遊行包括NFL本季年度最佳進攻球員庫普（Cooper Kupp）、攻擊截鋒懷特沃斯（Andrew Whitworth）護衛獎盃，四分衛斯塔福德（Matthew Stafford）則看起來像拿著雪茄的猛虎隊四分衛布洛（Joe Burrow），有的隊員因太興奮，脫去隊服上衣，手揮動球衣向球迷致意。

沿著Figueroa街兩側有不少球迷觀看遊行。一名球迷對媒體表示，他從伊利諾州趕到洛杉磯，就是想參加這次慶祝活動。也有一些球迷說，這次勝利讓他們等待了很久，真是令人發狂。

參加慶祝奪冠遊行的還有SoFi體育場所在英格伍市市長巴茨（James Butts），以及洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti），還有眾多各界名流。巴茨還向公羊隊老闆Stan Kroenke贈送城市歷史上第二把金鑰匙。

整個慶祝活動在洛杉磯體育場場外廣場進行，不少球迷在遊行開始前數個小時就到現場等候，充滿熱烈喜慶氣氛。據悉，當天遊行活動是專為慶祝本屆超級盃公羊隊奪冠舉行的，也有一些人建議，勝利遊行應該擴大，也要慶祝2020年賽季奪冠的湖人隊和道奇隊，當時兩者的慶祝儀式由於新冠流行沒有大規模舉行。但這項建議沒有被採納。庫普身著湖人隊前明星科比的球衣，接受採訪時提到前NBA球星科比，他說「我們在這裡慶祝奪冠，科比也是其中之一。」

據悉，在南加海濱城市聖塔蒙尼卡碼頭太平洋公園觀景輪（Pacific Park Ferris Wheel）也有一場慶祝活動。公園管理人員表示，觀景輪上裝飾各式各樣彩燈在當晚以文字和圖案閃爍輝映，照亮夜空，其中就有「Rams Win ！」字樣，來慶祝公羊隊奪冠。好萊塢字樣地標也被加以裝飾，慶祝公羊隊奪冠。