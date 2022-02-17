華裔姚查理 獲任峽島加州州大校長

姚查理獲任加州州立大學峽島分校校長。（CSU提供）

加州 州立大學 (CSU) 理事會近日任命姚查理（Richard Yao，譯音）博士擔任海峽群島加州州立大學 (California State University Channel Islands，CSUCI)第四任校長。

姚查理是來自菲律賓的華裔 ，自2021年1月起擔任該校代理校長（interim president）。他在真除校長後表示，「這是個激動人心的時刻，在即將迎來建校20週年之際，我們學校已經準備好，持續提高畢業率並且授予更多高質量的學位，更加豐富范杜拉縣（Ventura）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）居民和社區的生活。」

姚查理感謝學校的教職員工的奉獻精神和專業知識，因為他們一直努力提高學生的成功率。他期待著與學校的教職員工、學生和社區夥伴們合作，將這所大學帶入創建30年。

加州州大理事、該校校長遴選委員會華裔主席鄺郁美（Wenda Fong）說，在海峽群島州立大學任職以及在整個職業生涯中，姚博士一直是提升不同背景學生的機會和成功的倡導者。他是一位具有創新精神的領袖，遠見和經驗使他成為帶領該校更上一層樓的理想人選。

姚查理於2018年首次出任該校負責學生事務的副校長。位任領導包括校園生活在內的校園職能；住房和住宿教育 ；學生事務評估、數據和評估；續讀留校率、外展和包容性學生服務，以及相關的學生事務等。

姚查理是有執照的臨床心理學家，曾在內華達州立大學擔任心理學高級講師八年，後來出任大學首席學生事務執行長。他還曾擔任內華達州高等教育系統 (NSHE) 學生事務委員會主席等。

姚查理早年在東伊利諾伊大學（Eastern Illinois University）獲得心理學學士和臨床心理學碩士，以及聖塔芭芭拉縣菲爾丁研究所（Fielding Graduate University）的臨床心理學博士。