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賈斯康拒會面 檢察官工會擬支持罷免

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康拒絕檢察官工會約談，工會將投票是否支持罷免。（記者丁曙╱攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康拒絕檢察官工會約談，工會將投票是否支持罷免。（記者丁曙╱攝影）

新一波罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）的活動正在醞釀成型，洛杉磯檢察官工會（Association of Deputy District Attorneys，ADDA）邀請賈斯康線上對談，以便投票決定是否支持罷免運動，但是邀請被賈斯康拒絕。

賈斯康上周拒絕了洛杉磯縣檢察署檢察官工會的提議，雙方舉行一次線上圓桌會議，以問答形式（question-and-answer session）了解他的司法改革理念，因為工會考慮投票表決是否支持新一波的罷免活動。

賈斯康在提供給媒體的信中解釋，「邀請函中提出的問題似乎是政治性的，這與改善工會所代表的檢察官的工作條件無關」。

檢察官工會被拒絕後作出回應，「沒有一個稱職的民選官員應該害怕回答問題。我們很驚訝賈斯康先生選擇拒絕邀請，來向我們說明他為什麼不應該被罷免的理由。未來工會將繼續投票表決，是否要支持罷免活動。」

檢察官工會發出的邀請信稱，民選官員只有在嚴重違反公眾信任的情況下，才能進行此類罷免公投。「我們認為最有害的違規行為，是你在面對無辜公眾的日益增加和令人痛苦的暴力行為時無所作為。」「我們希望會有一個路線修正，但是還沒有看到。」

洛縣檢察署有很多檢察官都是工會成員，但工會沒有參加去年的罷免活動，該項努力因為未能收集到足夠簽名半途而廢，今年試圖東山再起。

賈斯康於2020年上任以來，推行漸進式司法改革議程，取消對幫派成員、某些槍枝使用和先前定罪的加刑懲罰。今年的罷免活動由前洛縣檢察長庫利（Steve Cooley）、前檢察官Kathy Cady、前LAPD警官和洛杉磯市議員Dennis Zine等人推動。新一波罷免還得到洛縣警察工會 (ALADS) 的支持，該組織工會在給會員的公開信中表示，賈斯康的改革「助長了犯罪行為」。

罷免 檢察官 洛杉磯

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