東方細膩視角獲肯定…張俊熠動畫「幻滅」登Netflix

張俊熠形容自己是沉浸在生活中的藝術家，她在不同作品裡嘗試不同的風格。（記者張宏／攝影）

一名中國長大的動畫設計師，如何打造純美式的動畫背景？來自中國大連的張俊熠做到了。Netflix 2月9日上映的「幻滅」（Disenchantment）第四季，是一部成人奇幻動畫喜劇劇集，作為純美式反諷動畫片，張俊熠為動畫加入了很美式，但又不太一樣的背景。

Rough Draft動畫工作室以製作美國喜劇動畫影集「飛出未來」（Futurama），和「辛普森一家」電影聞名，張俊熠去年9月加入該公司成為全職的背景設計師，還以主要背景設計師的身分，為HBO Max做「Fired on Mars」成人動畫片。她說，動畫背景需要各種生活細節支撐，才能增加真實感和連接性。她根據劇本，尋找相應元素獲得靈感，且加入非本土長大藝術家的新鮮視角和女性的細膩。

中國背景的藝術家在好萊塢打開市場不容易，張俊熠不同之處在於她善於主動出擊。她從不被動等著主管分配任務，她會先詢問項目風格設定，根據風格，提取主要元素畫出幾款可能會運用到的場景給主管看。這裡面有主管想到也有沒想到的部分，展示她駕馭多種畫風的實力。

Netflix 9日上映的Disenchantment第四季中，張俊熠是背景動畫設計師。（Netflixlife截圖）

曾有美國同事勸她不需要那麼拚，但就是這種強烈求生欲讓她一次次跳出舒適區。她在美國畢業時正值冬天，動畫相關職位很少。她的第一份工作是在一家中美合作動畫公司擔任總裁助理，這和她想做的工作相差甚遠。但她一次次把畫作給項目負責人和創意總監Ron Myrick看，曾參與創作過「叔比狗猜猜誰」劇集導演 的Myrick對她的作品非常滿意，最終把她調到動畫部門。她負責上色和背景的動畫片「鹿精靈」，在騰訊視頻擁有7000萬點擊量，且榮獲牛耳獎最佳原創獎及國家廣電總局優秀國產動畫片獎。

張俊熠從小就喜歡畫畫，當年父讓她在手風琴和畫畫做選擇時，曾對她說，「自己決定喜歡做什麼，選了任何一樣，就不要半途而廢，父母會全力支持你。」她選擇了畫畫，在中國美術學院動畫專業畢業後，她想追尋更大的世界，於是來美學習電腦動畫。

張俊熠設計的虎年卡片。（張俊熠提供）

她也涉足手機 遊戲和插畫書等領域，她在2020年底以概念藝術家製作的家裝設計手機遊戲「Design Island」，在Google和Apple應用程式商店，都獲得五位數到六位數下載量。

張俊熠形容自己是沉浸在生活中的藝術家，每天除了工作，她還在準備將在Amazon上出版的一本中英雙語的親子 插畫書，獻給自己兩歲半的女兒，和那些苦惱孩子不肯自己玩的父母。

36歲的她表示，隨著經歷和沉澱增加，想對世界做更多貢獻。她在美國作為少數族裔，希望通過自己多元化的背景和角度，豐富美國大眾的視野。除了出版親子系列的插畫書，她目標是成為動畫導演，不斷提高自己講故事的能力。她目前正在給一些大公司和導演看自己一個小浣熊與小餅乾的動畫腳本，希望離夢想更近一步。