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紀念尼克森訪華50周年 重現國宴菜單、歷史照片

橙縣訊
尼克森基金會執行長Jim Byron(左)及董事張祥華宣布，今年基金會推出紀念尼克森訪華50周年的系列活動。(視訊會議截屏)
尼克森基金會執行長Jim Byron(左)及董事張祥華宣布，今年基金會推出紀念尼克森訪華50周年的系列活動。(視訊會議截屏)

為紀念尼克森總統訪華50周年，尼克森基金會暨尼克森總統圖書館將於24日舉行別開生面的籌款晚會，重現當年總理周恩來招待尼克森的國宴菜單，展出尼克森訪華的歷史照片，回顧50年前尼克森改變世界的行程。

籌款晚會主席華裔慈善家張祥華表示，尼克森在1972年2月的「破冰之旅」，改變了許多人命運，他自己也是受惠者之一，正如他經常說的「沒有當年的尼克森總統，就沒有今日的張祥華」。美中兩國的文化各有所長，他希望美中恢復互信與合作的友好關係。

應邀出晚會的貴賓包括尼克森總統的外孫Chris Cox、中國駐美大使秦剛，促成尼克森總統訪華的美國前國務卿季辛吉，也將視訊發表感言。

這場籌款晚會將在圖書館東廳舉行，可容納260位賓客，晚宴上將推出與尼克森總總訪華歷史有關的八道菜，例如以龍蝦為食材的「龍行天下」、作成熊貓外形的拼盤，及象徵以小球推動大球的「乒乓外交」等獨創菜式。當年國宴上的北京烤鴨、茅台酒也會在籌款晚會中重現。

尼克森基金會執行長Jim Byron指出，基金會計畫在2022年推出四場紀念尼克森訪華50周年的活動，除了2月底的籌款晚會之外，4月將舉辦「破冰之旅」座談會，8月舉辦首屆美中旅遊峰會，11月還將在華府召開美中關係研討會。此外，基金會將推出實習生計畫，培養有志研習美中關係的年輕人。

圖書館 北京 秦剛

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