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雷根女兒線上分享如何照顧失智父親

洛杉磯訊
雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）
雷根總統(左)和他的女兒-知名作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis)。（主辦單位提供）

非營利「樂活50+」陸續主辦系列失智症關懷講座。首先登場的是21日（周一）總統日當天上午10時，前總統雷根(Ronald Reagan)的女兒、作家佩蒂·戴維斯(Patti Davis) ，將與華裔翻譯家、同時也長期照顧失智母親的劉綺君(Lily Liu) 進行失智症家人照護線上訪談。

戴維斯將分享她照顧失智父親的心路歷程，並介紹她的第13本暢銷新書「漂浮在深淵」(Floating in the Deep End) 。

1994年，美國第40任總統雷根在卸下總統職務五年後，以一封親筆信宣布，他確診為阿茲海默症(Alzheimer's)患者。他在信中寫道：「我將要開始自己的落日之旅，但我知道對美國來說，前方永遠是璀璨的黎明。」歷經十年與疾病纏鬥，雷根總統於2004年因肺炎病逝。

「在父親患病的十年間，我感覺自己彷彿漂浮在深淵，或被海浪翻騰，或被水流沖走，但沒有被淹溺」。雷根總統的女兒戴維斯從2004年開始，以日記的寫作方式，記錄照顧患有阿茲海默症父親的生活點滴。多年來她也通過不斷的演說和寫作，成為許多失智症照護者的指引明燈。

在21日的訪談會，戴維斯將分享她照顧失智父親的各種挑戰，以及如何面對來自社會、生理、心理和經濟各方面的壓力。她以獨到的角度描述分析阿茲海默症，並提供家人照護者(family caregiver)從最初診斷到日後病情惡化每個階段的建議。

講座以英語進行，搭配普通話翻譯，開放現場答問，名額有限，請先註冊取得參會鏈接。Zoom註冊： http://bit.ly/PattiDavisH50Plus。查詢可上網：www.happy50plus.org。

失智 阿茲海默症 華裔

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