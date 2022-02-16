中心健保全新社區服務中心 落戶阿罕布拉

中心健保執行總裁Shawn Dewar（右三）、中心健保醫務主任蔣安邦（左三）、阿罕布拉市長黃幼平（Katherine Lee，右二）、阿罕布拉商會主席Sharon Gibbs（左四）等，參加15日的中心健保阿罕布拉服務中心落成剪綵儀式。（記者楊青／攝影）

新年期間榮獲聯邦紅藍卡計畫「2022年金牌選擇獎」的中心健保 （Central Health Plan of California），15日在阿罕布拉 市山谷大道設立全新社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，提供華人 社區更完善的服務。

中心健保執行總裁Shawn Dewar、中心健保醫務主任蔣安邦、阿罕布拉市長黃幼平（Katherine Lee）、阿罕布拉商會主席Sharon Gibbs等，參加15日落成剪綵儀式。黃幼平代表阿市歡迎中心健保，她表示，阿市年長者居民中，高達八、九成都是華裔和亞裔，服務中心在距離上方便年長者和接送家屬，在語言上更提供很大便利。

中心健保（Central Health Plan of California），15日起在阿罕布拉山谷大道設立全新社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，更好服務華人社區。（記者楊青／攝影）

Shawn Dewar表示，中心健保選擇在華人最多的阿市設立新的服務中心，就是希望為華人和亞裔提供最便利的醫療服務。創辦18年的中心健保，新年期間獲「2022年金牌選擇獎」，成爲全國400多家健保公司中獲此項殊榮的17家之一。

蔣安邦醫師表示，中心健保服務的華人主要集中在聖蓋博谷，其中蒙特利公園、阿罕布拉、聖蓋博、羅斯密、亞凱迪亞的會員非常多。中心健保之前在嘉惠爾街有健康檢查站，多年來服務社區。這次在阿市山谷大道中心設立全新的社區服務中心，一是提供保險諮詢，二是提供年度健康檢查，三是提供社區活動中心場地，為會員和非會員年長者量身定活動，包括健康講座等。

中心健保執行總裁Shawn Dewar（右三）、中心健保醫務主任蔣安邦（左三）、阿罕布拉市長黃幼平（Katherine Lee，右二）、阿罕布拉商會主席Sharon Gibbs（左四）等，參加15日的中心健保阿罕布拉服務中心落成剪綵儀式。（記者楊青／攝影）

蔣醫師表示，中心健保阿市服務中心將有多位助理醫師常駐，都會講國語、粵語和英語等多種語言，其中基礎醫療健康檢查主要是服務中心健保的會員，非會員也歡迎預約參加。

蔣安邦醫師介紹，中心健保最初主要是由華人醫師組成成立，目前在南加州約有4萬會員，最大的特點是為年長者和紅藍卡者設立特別的健保計畫，讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利，比如説醫療專車接送，今年開始改變為沒有次數限制，給與健身房費用補貼，每年都有眼鏡配鏡補貼、藥物及醫療器材補貼等。

中心健保（Central Health Plan of California），15日起在阿罕布拉山谷大道設立全新社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，更好服務華人社區。（記者楊青／攝影）

「最重要的是海外緊急醫療幫助」，蔣醫師表示，中心健保的海外緊急醫療幫助報銷額已從一年5萬元增加到10萬，比如會員要到海外或回中國、台灣或東南亞探親或旅行，萬一有緊急身體狀況或醫療事故，比如突發性傷風感冒、病毒感染或心臟病發作等等，可以在當地就醫，之後將治療資料和所有費用收據提供申報，每年可以獲得最高10萬元的報銷，讓大家放心出門。

他表示，目前中心健保的合約醫師，遍佈洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱、橙縣和范杜拉等縣，很多醫師都是在相關的醫療網下，比如中心健保與華人社區最近的嘉聯醫療網，多年來都有密切合作，附近的仁愛醫院、嘉惠爾醫院、惠提爾醫院都是合作夥伴，組成了醫師、醫療網和醫院的團隊為大家服務。

蔣安邦表示，中心健保的最大優勢是長期服務華人社區，特別瞭解華人會員的需要，尤其是隨時都有講華語的工作人員提供服務，能夠讓會員的溝通一清二楚。中心健保阿罕布拉社區服務中心地址：30 W. Valley Blvd., Alhambra。