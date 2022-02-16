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洛縣戶外口罩令取消 室內仍要戴

洛杉磯訊
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（本報檔案照）

洛杉磯縣將在16日（周三）起正式取消戶外口罩令，疫情兩年多以來，對戶外大型活動和K-12學校和兒童保育中心的戶外活動要求戴口罩的規定，將停止實施。

上周末在SoFi體育場剛剛結束的2022年全國最大的體育賽事超級盃決賽，很多觀眾不遵守口罩要求，成為當天的一個焦點。洛杉磯縣公共衛生部門認為，在目前疫情仍有可能起伏、住院人數時有增加的情況下，口罩令仍然有效。

不過洛杉磯縣公共衛生局局長費若15日告訴洛杉磯縣縣政委員會，公衛局的戶外口罩令將從16日凌晨12點零1分正式取消，包括幼稚園和小、中、高中學生的戶外活動和大型集會活動，不戴口罩均不算違規。費若表示，取消戶外口罩令是基於洛杉磯縣連續七天新冠（COVID-19）的陽性人數低於2500人。截至周二，洛縣的新冠陽性住院患者為1995人。

不過對於室内口罩的要求，目前洛杉磯縣仍採取較為保守的做法。加州從本周三開始取消對完全接種疫苗民眾的口罩令，已完成接種疫苗的民眾，即便在室内也不再要求戴口罩。不過洛杉磯縣規定，無論接種疫苗的情況怎樣，室内還是要求戴口罩。

費若15日再次表示，洛縣的室內口罩規定將保持不變，直到病毒傳播率降至普通水平（moderate level），而且普通水平的傳播率要維持至少兩周。

洛縣公共衛生局15日報告的1995名陽性住院患者比14日的2054人有所下降，比1月中旬時的4800多人下降一半以上。

口罩 洛杉磯 洛縣

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