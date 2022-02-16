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華人教委、律師、民代：民眾覺醒修47號提案

記者張宏╱洛杉磯報導
陳正治表示，修正47號提案只是開始，要抓住選民的覺醒，趁這個機會挽救加州。（檔案照）
陳正治表示，修正47號提案只是開始，要抓住選民的覺醒，趁這個機會挽救加州。（檔案照）

羅蘭學區教委陳正治表示，47號提案是靠包裝欺騙選民通過的，這麼多年過去，犯罪率飆升，居民深受其害。現在總算下決心，重新檢討的法案不只是47號提案，同樣導致治安變壞的還有削弱三振。加州治安本來很好的，三振法案讓那些第三次犯罪的人無論罪行大小都是重罰，導致犯罪的人少了，但監獄也累計很多犯人。另外保釋變容易及賈斯康的上任導致治安更加惡化，修正47號提案只是開始，要抓住選民的覺醒，趁機挽救加州。

對於15日舉行的49區選舉，陳正治表示，目前治安、就業、安全等民生相關問題都在逐漸惡化中，這說明現任的黨派和官員是不勝任的，必須換人和換黨，否則不會改進，只會惡化。

方孝偉律師對47號提案的修正非常關注，他表示，修正該法案是必然趨勢，從最新民調的結果來看，大部分加州民眾的態度已很明顯。美國是一個資本主義國家，可以往社會主義方向走，但不能走得太遠。47號提案涉及司法體系的改革，之前罷免賈斯康失敗主要是發起的太草率，並不代表願意支持罷免的人不多，只是操作技巧不足。不能因為監獄不夠犯人住就將其變成無罪。現在治安狀況已危及每個人的人身和財產安全，大家不僅去超市擔心，連在收銀台結帳都要擔心被搶。

他說，兩黨可以有政治見解的不同，但是居住安全和教育是華人最關心的議題，也是人生存的基本問題。疫情已導致美國貧富更加懸殊，同時亞裔仇恨問題一直沒有解決。大家都沒有安全感，照此下去自衛罪都要出來了。州長紐森必須好好思考如何解決這些問題，而華裔也要抓住機會發聲，在美國不發聲就代表同意。如果47號提案得不到修正，只能呼籲華人站出來舉行大規模的遊行。如果華人無法站出來，憑什麼要別人支持我們？

聖蓋博新任市議員吳程遠就47號提案發表了個人看法，他說，他支持警察執法，支持應該起訴犯罪者，因為法律存在的目的就是懲治惡人和保護好人，但目前47號提案的發展卻與初衷背道而馳。為了輕罪不予起訴和拘留是法治上最大漏洞，犯罪一定要法律作為恫嚇的存在，不能太濫情，犯罪要按照事實依據執法，而不是把執法力道剪斷。該法案對加州影響深遠。現在47號提案對輕罪的定義太廣泛，這個法案已成為大家心頭的一根刺，當初通過47號提案是一個錯誤的決定。

他說，現在很多事情是出於政策的考慮，或許得到某一部分群體欣賞，卻對沉默的大多數不公平。但是也有人認為要給罪犯改過自新機會，追尋他們搶劫和盜竊背後的原因，所以要得到大家共識，要有很長的路要走。

聖蓋博市新科議員吳程遠。（吳程遠提供）
聖蓋博市新科議員吳程遠。（吳程遠提供）

加州 華人 監獄

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