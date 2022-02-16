我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

昔中國名將李明珠談冬奧：亞裔身材更適合花滑運動

記者啟鉻／洛杉磯報導
曾擔任中國花滑國家隊主教練李明珠。（李明珠提供）
曾擔任中國花滑國家隊主教練李明珠。（李明珠提供）

中國北京冬奧會參賽選手正在緊張激烈比賽中，定居南加的昔日中國花樣滑冰名將、曾擔任中國花樣滑冰國家隊主教練的李明珠格外關注賽事。她曾培養出中國第一位花樣滑冰世錦賽冠軍陳露，以及多位花滑明星。移民美國後，也曾擔任美國世界花樣滑冰明星表演團教練。

李明珠1997年與先生，也是前中國國家冰球隊名將移居美國，在美國花滑明星關穎珊家族經營的華美冰宮（East West Ice Palace）擔任主教練。她曾於2010年返回中國，擔任國家花滑隊女子單人滑教練組組長。

談及中美花滑運動，李明珠表示，中國花滑運動愈來愈普及。然而在近30年前，這項運動在中國還只是少數人能開展。自從陳露首次奪得世界冠軍，中國雙人滑也在國際賽事上拿到金牌後，花滑運動才逐漸在更多愛好者中普及。過去只有東北有這個運動項目，後來也逐漸發展到北京、南京、上海、深圳等地，也有愈來愈多的冰場滿足花滑運動的需要。

先前，中國花滑訓練體制還是國有制，由國家統一選運動員然後集中專業訓練，然後提供更多的比賽機會。現在隨著冰場，冰上運動俱樂部普及發展，愈來愈多年輕人都有可能接觸到這項運動，這和過去有很多區別。現在中美花滑運動也在逐漸縮小差距。

美國花滑運動發展歷史較長，而且處於世界領先地位。美國運動體制與中國有不少差異，且過去亞裔選手很少。華人第一代移民大多比較清貧，無法支付花滑運動訓練的高昂費用，因為學習花樣滑冰，需要支付教練費、冰場費、器材費等，非普通家庭財力可以支撐。

現在，美國花樣滑冰亞裔選手愈來愈多，本屆冬奧會，就有多位華裔選手參賽，也有奪得男子花滑冠軍陳巍。同時教練也願意接受亞裔花滑學生，認為亞裔身材體能更適合花滑運動。

李明珠早年曾是省級花樣滑冰隊隊員，後來擔任教練時，挑選並培養陳露奪得中國首個世界賽事金牌。她移民美國後，也繼續為中美兩國花滑運動奉獻心力，不僅到中國、香港、台灣執教培養新人，也在美國培養喜愛花滑運動的年輕選手，比如曾獲得2007年世青賽冠軍的美國華裔選手張圓圓。

亞裔 移民 北京冬奧

上一則

探索失落帝國 吳哥文物展全球首次亮相

下一則

遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落

延伸閱讀

冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去

冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去
華裔學者：冬奧像面鏡子 反映亞裔的挑戰

華裔學者：冬奧像面鏡子 反映亞裔的挑戰
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
俄15歲花滑新星藥檢陽性掀波 辯稱因與爺爺共用杯子

俄15歲花滑新星藥檢陽性掀波 辯稱因與爺爺共用杯子
天賦+財力+勤練 打造金牌谷愛凌 口袋要夠深

天賦+財力+勤練 打造金牌谷愛凌 口袋要夠深
太難了…彭小苒扮滑冰女將 就是管不住貪吃的嘴

太難了…彭小苒扮滑冰女將 就是管不住貪吃的嘴

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
南加州某新樓盤上市，促使民眾連夜排隊搶房。（讀者提供）

利率看漲沒降溫 買家連夜排隊搶房

2022-02-09 02:20
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解