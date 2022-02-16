昔中國名將李明珠談冬奧：亞裔身材更適合花滑運動

曾擔任中國花滑國家隊主教練李明珠。（李明珠提供）

中國北京冬奧 會參賽選手正在緊張激烈比賽中，定居南加的昔日中國花樣滑冰名將、曾擔任中國花樣滑冰國家隊主教練的李明珠格外關注賽事。她曾培養出中國第一位花樣滑冰世錦賽冠軍陳露，以及多位花滑明星。移民 美國後，也曾擔任美國世界花樣滑冰明星表演團教練。

李明珠1997年與先生，也是前中國國家冰球隊名將移居美國，在美國花滑明星關穎珊家族經營的華美冰宮（East West Ice Palace）擔任主教練。她曾於2010年返回中國，擔任國家花滑隊女子單人滑教練組組長。

談及中美花滑運動，李明珠表示，中國花滑運動愈來愈普及。然而在近30年前，這項運動在中國還只是少數人能開展。自從陳露首次奪得世界冠軍，中國雙人滑也在國際賽事上拿到金牌後，花滑運動才逐漸在更多愛好者中普及。過去只有東北有這個運動項目，後來也逐漸發展到北京、南京、上海、深圳等地，也有愈來愈多的冰場滿足花滑運動的需要。

先前，中國花滑訓練體制還是國有制，由國家統一選運動員然後集中專業訓練，然後提供更多的比賽機會。現在隨著冰場，冰上運動俱樂部普及發展，愈來愈多年輕人都有可能接觸到這項運動，這和過去有很多區別。現在中美花滑運動也在逐漸縮小差距。

美國花滑運動發展歷史較長，而且處於世界領先地位。美國運動體制與中國有不少差異，且過去亞裔 選手很少。華人第一代移民大多比較清貧，無法支付花滑運動訓練的高昂費用，因為學習花樣滑冰，需要支付教練費、冰場費、器材費等，非普通家庭財力可以支撐。

現在，美國花樣滑冰亞裔選手愈來愈多，本屆冬奧會，就有多位華裔選手參賽，也有奪得男子花滑冠軍陳巍。同時教練也願意接受亞裔花滑學生，認為亞裔身材體能更適合花滑運動。

李明珠早年曾是省級花樣滑冰隊隊員，後來擔任教練時，挑選並培養陳露奪得中國首個世界賽事金牌。她移民美國後，也繼續為中美兩國花滑運動奉獻心力，不僅到中國、香港、台灣執教培養新人，也在美國培養喜愛花滑運動的年輕選手，比如曾獲得2007年世青賽冠軍的美國華裔選手張圓圓。