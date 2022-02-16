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洛杉磯加大研究：美西乾旱 1200年來最糟

美聯社／洛杉磯電
科學家發現，美國西部目前的乾旱是1200年來最嚴重的一次。圖為北加州奧洛維爾湖2021年5月時的乾涸情形。（美聯社）
科學家發現，美國西部目前的乾旱是1200年來最嚴重的一次。圖為北加州奧洛維爾湖2021年5月時的乾涸情形。（美聯社）

最新研究發現，美國西部的超級乾旱加速惡化，是1200年來最嚴重的一次。

一份14日刊登在「自然氣候變化」期刊（Nature Climate Change）的研究報告指出，美西從2002年到2021年超過20年的顯著乾旱，已超過1500年代保持的紀錄，而且沒有短期內能緩解的跡象。報告計算，這場超級乾旱42%要歸咎於人為造成的氣候變遷

報告首席作者、洛杉磯加大氣候水文學家威廉斯（Park Williams）說：「氣候變遷正在使美國西部的基本狀態進一步變得更乾燥，代表最壞的情況有可能會變得更糟。」

威廉斯使用現代測量方法和可追溯到西元800年的樹木年輪，研究美國西部包括加州、懷俄明州、猶他州、內華達州、亞利桑那州、俄勒岡州、愛達荷州、新墨西哥州、科羅拉多州西部、蒙大拿州西南部和德州等州的土壤濕度。

威廉斯數年前已著手研究目前的乾旱，表示這將是一場漫長且嚴重的超級乾旱，但當時表示，應該不會比1500年代的乾旱嚴重，因為超級乾旱通常不會持續超過20年，而且2019年十分潮濕，乾旱應該很快就會結束。然而，事實並非如此。

威廉斯說：「這場乾旱的乾燥程度，在2020年底到2021年底恢復成最大強度，發出了乾旱離結束還很遠的聲明。」威廉斯指出，此次乾旱比1500年代創下的舊紀錄還要乾5%。

乾旱監測顯示，美西55%地區目前處於乾旱狀態，其中13%經歷了兩次最高乾旱程度。威廉斯表示，從土壤濕度和樹木年輪來看，這場始於2002年的超級乾旱，是有史以來最乾燥的乾旱之一。

威廉斯說：「我們是否會再次看到像2002年這麼乾燥的年份，事實是，我們在20年後重新看到了。」威廉斯表示，2002年和2021年這兩個年份在統計數據上的乾燥程度是相同的，雖然不及史上最乾燥的1580年。

威廉斯發現，42%乾旱直接來自人為造成的地球暖化，如果地球沒有暖化，美西的乾旱早在2005年或2006年就結束。乾旱高溫和美西多年來一直遭受到的嚴重野火有直接關聯。如果運氣好的話，這場乾旱可以在幾個潮濕的年份裡結束。

威廉 氣候變遷 暖化

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