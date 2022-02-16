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阿罕布拉市20日新春慶虎年 好看好吃又好玩

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市2月20日舉辦盛大的農曆新年慶祝活動。（阿市活動宣傳網頁）
阿罕布拉市2月20日舉辦盛大的農曆新年慶祝活動。（阿市活動宣傳網頁）

農曆新年的熱鬧氣氛還在南加各地持續，為慶祝華人虎虎生威新的一年開始，阿罕布拉市（Alhambra）將在2月20日舉辦盛大的慶祝活動。屆時精采紛呈的表演、好吃好玩的娛樂項目、華人傳統的年味都能在這裡尋到。

阿市新年活動將在該市第二街農夫市場舉行，主舞台設在市政廳正門對面，活動具體時間從2月20日（周日）上午8時30分開始，持續到下午1時30分。民眾可以免費入場參加慶祝活動，或舉家前往或呼朋喚友，在異國他鄉度過一個難忘的歡樂新年。

活動將在二街農貿市場舉行，從2月20日上午8時30分至下午1時30分。（阿市政府...
活動將在二街農貿市場舉行，從2月20日上午8時30分至下午1時30分。（阿市政府提供）

阿市今年的這項新年慶祝活動，被一些老美網站評為全美年度最值得參加的12個農曆春節活動之一。當天活動將呈現各種東方傳統的娛樂表演，包括舞獅、功夫表演、太鼓手、扇子舞等，另外還有現場樂隊助興、烹飪示範等，活動舉辦地址位於阿市的農貿市場，各種美食佳餚、新鮮果蔬也將同時提供。

家住阿市的郭小姐因為疫情已經兩年多沒有回老家，聽聞家門口將舉辦熱鬧的新年活動，她表示活動當天定會舉家前往，一解鄉愁，「在美國出生的女兒已經五歲了，之前還帶她回去過年，這兩年都回不去，正好帶她體驗一下中國傳統春節如何慶祝。」

華人 疫情 阿罕布拉

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