全美最安全小城 南加多地上榜

橙縣的聖塔瑪麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）被評為加州最安全小鎮，排全美第22位。（谷歌地圖）

小城鎮通常被理想化為適合家庭、舒適生活的安全避風港，事實上也有安全與危險之分。根據最近相關的研究發現，洛杉磯縣康普頓市（Compton）被評為加州 最危險的小城市，橙縣 的聖塔瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）則被評為加州最安全的小鎮，排在全美第22位。

MoneyGeek研究人員分析了全美人口在3萬到10萬之間的小城鎮，他們根據FBI的犯罪數據計算每個地區的犯罪成本。 MoneyGeek解釋說，犯罪成本包括對受害者的影響，例如被盜財產和醫療費用的損失，以及司法系統的成本，暴力犯罪通常會導致比非暴力犯罪更高的成本。

在對數字進行處理，並將小城市與大城市的犯罪數據比較後， MoneyGeek的這項研究揭示了美國的犯罪成本。結果顯示維吉尼亞州（Virginia）的Petersburg被分析為全美最危險的小城市，人均犯罪成本高達9022元；而南加 洛杉磯縣康普頓市（Compton）以人均犯罪成本3495元，被評為加州最危險的小城市。

MoneyGeek還排名了全美最安全的小鎮，其中加州兩個城鎮進入全美前25名最安全的城市之列。南加橙縣的聖塔瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）人均犯罪成本僅為78元，排在全美最安全城鎮第22位。位於北加灣區東部的丹維爾(Danville)以人均84元排名第25位。

在此項調查中，南加的另外幾個小城市，橙縣約巴林達（Yorba Linda）、米慎維埃和（Mission Viejo）在安全方面也得分較高。約巴林達人均犯罪成本為105元，排在全美最安全城鎮第44位，米慎維埃和人均犯罪成本為136元，排在全美第63位。