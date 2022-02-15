90℉→60℉ 異常高溫後 南加15日起氣溫劇降

南加州14日下午，各地溫度依舊溫暖。（國家氣象局）

南加州 超級盃（Super Bowl）周末創下2月高溫 紀錄後，15日(周二)開始，氣溫會迅速降溫至60多度，居民應注意溫度變化和保暖，同時還有十分之一至四分之一吋雨量，山區也可望降下半吋雪。但短暫降溫後，17日(周四)起，乾燥伴隨陣風的天氣型態，將又回到南加州。

洛杉磯時報報導，經過連續一周高溫後，國家氣象局奧克斯那站氣象學家斯威特（David Sweet）說，一道來自阿拉斯加灣的冷空氣系統將抵達南加州，15日將出現降雨機會，溫度也會急速下降。

受到聖塔安那焚風（Santa Ana）加上暖空氣影響，南加州從聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）到洛杉磯，12、13日高溫紛紛創下紀錄，國家氣象局甚至發布高溫警報（Heat Advisory）。

根據國家氣象局，12日在洛杉磯加大 測得最高溫89度，比1971年同日高出一度。洛杉磯國際機場當日溫度也達89度，打破1971年88度紀錄。13日，洛杉磯加大溫度測得87度，再次打破2015創下的單日高溫紀錄。

在范杜拉縣（Ventura）的奧克斯那（Oxnard）12日創下90度高溫，打破2006年紀錄。附近的卡馬里羅（Camarillo）最高溫達89度，創下1971年的87度紀錄。

幾個地區也追平高溫紀錄。伍蘭岡（Woodland Hills）12日最高溫90度，是自2016年以來最高溫。布班克13日高溫達88度，追平1957年紀錄。

斯威特稱這波冬季的熱浪「非常不尋常」，14日的氣溫仍偏暖，洛杉磯市中心高溫約在78度，布班克和巴沙迪那81度。

至15日晚間，各地將「迅速而激烈的降溫」。15、16日溫度相較涼爽，17日（周四）起溫度又將逐漸變暖，至19日（周六）又將回到乾燥、大風，溫暖的天氣型態。