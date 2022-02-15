我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

90℉→60℉ 異常高溫後 南加15日起氣溫劇降

編譯組／綜合報導
南加州14日下午，各地溫度依舊溫暖。（國家氣象局）
南加州14日下午，各地溫度依舊溫暖。（國家氣象局）

加州超級盃（Super Bowl）周末創下2月高溫紀錄後，15日(周二)開始，氣溫會迅速降溫至60多度，居民應注意溫度變化和保暖，同時還有十分之一至四分之一吋雨量，山區也可望降下半吋雪。但短暫降溫後，17日(周四)起，乾燥伴隨陣風的天氣型態，將又回到南加州。

洛杉磯時報報導，經過連續一周高溫後，國家氣象局奧克斯那站氣象學家斯威特（David Sweet）說，一道來自阿拉斯加灣的冷空氣系統將抵達南加州，15日將出現降雨機會，溫度也會急速下降。

受到聖塔安那焚風（Santa Ana）加上暖空氣影響，南加州從聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）到洛杉磯，12、13日高溫紛紛創下紀錄，國家氣象局甚至發布高溫警報（Heat Advisory）。

根據國家氣象局，12日在洛杉磯加大測得最高溫89度，比1971年同日高出一度。洛杉磯國際機場當日溫度也達89度，打破1971年88度紀錄。13日，洛杉磯加大溫度測得87度，再次打破2015創下的單日高溫紀錄。

在范杜拉縣（Ventura）的奧克斯那（Oxnard）12日創下90度高溫，打破2006年紀錄。附近的卡馬里羅（Camarillo）最高溫達89度，創下1971年的87度紀錄。

幾個地區也追平高溫紀錄。伍蘭岡（Woodland Hills）12日最高溫90度，是自2016年以來最高溫。布班克13日高溫達88度，追平1957年紀錄。

斯威特稱這波冬季的熱浪「非常不尋常」，14日的氣溫仍偏暖，洛杉磯市中心高溫約在78度，布班克和巴沙迪那81度。

至15日晚間，各地將「迅速而激烈的降溫」。15、16日溫度相較涼爽，17日（周四）起溫度又將逐漸變暖，至19日（周六）又將回到乾燥、大風，溫暖的天氣型態。

高溫 洛杉磯加大 加州

上一則

性侵柬埔寨多名女童 前教授被重判210年聯邦刑期

下一則

選舉，華人票不一定要投華人

延伸閱讀

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行
洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力

洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力
無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳
華人球迷：猛虎四分衛實力強 公羊運氣取勝

華人球迷：猛虎四分衛實力強 公羊運氣取勝
瓦斯費暴增數倍 用戶批「如遭搶劫」

瓦斯費暴增數倍 用戶批「如遭搶劫」

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元