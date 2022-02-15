內陸華人家庭 再傳被竊近20個電路開關

遭竊盜住宅電路開關。(王女士提供）

本報日前報導，聖伯納汀諾縣安大略市一戶華人 搬新家後，清晨自家多個電路開關遭竊盜。無獨有偶，近日再有河濱縣赫汝帕谷市（Jurupa Valley）居民王女士爆料，住宅外邊多個電路開關遭偷盜，損失很大，案件同樣發生在清晨，她懷疑與安大略市華人家類似案件是同一夥竊盜所為。雖已經報警，但警方尚未查到嫌犯線索。王女士提醒華人小心提防。

兩名竊盜駕車趁天色暗，停在王女士家門前，此為截圖。（王女士提供）

王女士自2021年初搬到與東谷市相鄰的赫汝帕谷市購置的新家，她看好社區安靜、風景很好。但令她意外的是，去年10月中旬一天清晨5時36分左右，住宅東牆外電路開關盒遭竊盜撬開，將近20個電路開關被盜走，損失近2000元。由於她先前已在住宅周邊安裝監控系統，於是通過監控錄像查看。

其中一名穿連帽運動衣竊盜截圖。（王女士提供）

王太太從監控錄像看到案發當天清晨天色很暗，一輛轎車停在住宅前，下來兩名男子，身上穿著連帽衫。其中一人拿著工具，悄悄接近電路開關盒，開始撬開盒子，然後偷走電路開關；手法非常熟練，一看就是慣犯。盜竊過程時間很短，得手後迅速開車離開。

其中一名竊盜截圖。（王女士提供）

王太太當時受到驚嚇，向警方報警。警員趕到後做現場勘查，並取得竊盜證據。不過案件發生至今，沒有竊盜的任何線索，令她對警方辦案的效率很失望。

案發社區。（記者啟鉻／攝影）

這起電路開關竊案，也令王女士將本報報導的安大略市華人住戶類似竊案聯繫起來，她懷疑是同一夥竊盜所為，且目標可能都是華人新屋主。王女士說，社區裡就她一家華人，其他都是西裔或其他族裔，所以她認為竊盜有可能專門找新搬遷來的華人家庭下手，認為華人防衛能力較弱，或者英語不熟練不會報警，而且極可能與社區鄰居不認識，難以獲得鄰居協助。