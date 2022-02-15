超級盃冠軍洛杉磯公羊隊 勝利遊行16日盛大舉行

亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（州農體育場官網）

贏得2022年第56屆超級盃 冠軍的洛杉磯 公羊隊，將在16日(周三)舉行勝利慶祝大遊行 ，具體時間尚在最後敲定當中，路線則從Shrine Auditorium 到接近「洛杉磯紀念體育館」（Los Angeles Memorial Coliseum）的地方。全國美足聯盟14日也宣布，2023年第57屆超級盃將由亞利桑納州舉辦。 亞利桑納州格蘭岱農場體育館將舉辦2023年超級盃。（州農體育場官網）

由於道奇隊和湖人隊在疫情期間獲得冠軍後，都沒有能上街遊行慶祝，公羊隊13日晚上的勝利，對洛杉磯人和公羊隊的球迷們帶來的喜悅更加擴大，預計慶祝規模空前。公羊隊首席營運官Kevin Demoff表示，預計16日的慶祝高潮活動，可能是在洛杉磯紀念體育館外面的廣場舉行。

由於當時位於英格伍市的SoFi體育館正在建設中，公羊隊2016年至2019年連續三個賽季都是在洛杉磯體育館比賽，所以洛杉磯體育館對於公羊隊來說算是「老東家」。

全國美式足球聯盟14日也宣佈2023年的超級盃將由亞利桑納州舉辦。NFL14日上午在洛杉磯會展中心將英格塢LVI超級盃火炬傳遞給亞利桑納，亞利桑納將主辦第57屆超級盃。