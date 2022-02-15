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性侵柬埔寨多名女童 前教授被重判210年聯邦刑期

【洛杉磯訊】
洛杉磯聯邦法院。（本報檔案照）
洛杉磯聯邦法院。（本報檔案照）

一名地址在南加州的前大學教授，14日被聯邦法官重判210年聯邦監獄刑期，他多次前往柬埔寨金邊性侵當地兒童。被告Michael Pepe自2007年以來，一直被聯邦拘留，聯邦法官菲舍爾 (Dale S. Fischer)斥責被告的行為駭人聽聞和可怕的。

聯邦檢察長指出，來自東南亞的八名女性去年曾作證表示，Michael Pepe於2003年從美國退休，前往柬埔寨一所大學擔任教授期間，曾使用藥物、以暴力捆綁，在金邊住宅毆打和強姦她們。Pepe於2021年8月因兩項聯邦罪名被定罪，每項罪名都是從事非法性行為和跨越州界，意圖和12歲以下的人發生性行為。

聯邦法院紀錄顯示，今年68歲的Pepe，也是退役美國陸戰隊上尉，早在八年前就出國旅行時，因與九至13歲女孩進行非法性行為被起訴，被判處無期徒刑，但在2018年上訴時被推翻。聯邦法律規定，美國人在國外旅行時，騷擾或支付與兒童發生性關係的費用，即觸犯聯邦罪。但被告律師辯稱，Pepe不應被判刑，理由是東南亞國家是他的永久居住國家，而不是臨時停留，他在柬埔寨不是為了意圖騷擾孩子，而是回家。

Pepe堅持說他永久搬到柬埔寨，在當地擔任英語教授，於2003年3月在那裡買了一套房子。 聯邦檢察官反駁說，Pepe曾在柬埔寨境外旅行，然後途經洛杉磯再回到柬埔寨，他這麼做不是因為柬埔寨是他的家，而是在那裡更容易接觸到貧窮的亞洲兒童。

洛杉磯聯邦陪審團聽取了檢方看法，因為證據表明，在柬埔寨首都金邊的貧民窟，貧困父母以30美元的價格將孩子賣給Pepe，他在2006年6月被當地警察逮捕。

調查始於一名女孩向柬埔寨警方報告說，她和其他幾個孩子被Pepe虐待。警方在搜索其位於金邊的別墅時，發現三名女孩，年齡分別為九歲、十歲和11歲，以及數百張色情圖片、各種毒品、童裝、繩索和布條，孩子們說這些被用來捆綁和堵住他們的嘴。

Pepe於2007年被引渡回美國，法官Dale Fischer在2014年2月一審時，判處他210年徒刑的時候表示，這是為七名受害的女孩每人坐30年的牢房。

當時被告在一份簡短的聲明中說，他在海軍陸戰隊遭受腦損傷，並因戒除精神科藥物而產生精神病效應。對於那些受害者，被告表示，「女孩們，如果你相信我傷害了你。那我......祝你未來好運。」

一名地址在南加州的前大學教授Michael Pepe，因性侵多名柬埔寨女童，被聯...
一名地址在南加州的前大學教授Michael Pepe，因性侵多名柬埔寨女童，被聯邦法官重判210年刑期。圖為他2006年在柬埔寨被當地警方逮捕後的鏡頭。(檔案照)

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