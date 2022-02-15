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善用約會軟件 盡快視訊防騙 過來人：別一直維持網戀

記者邵敏／洛杉磯報導
使用約會軟件，有人修成正果有人被騙財騙色。此圖僅為示意圖。（Unsplash.com）
使用約會軟件，有人修成正果有人被騙財騙色。此圖僅為示意圖。（Unsplash.com）

現代社會有各種各樣的約會軟件，疫情期間的隔離生活更讓這些軟件風生水起，不少人通過網戀修成正果，但也有一些人在這個虛擬的世界被騙財騙色，人們使用約會軟件交友時務必小心。

洛杉磯華女吳小姐表示，自己在使用約會軟件時，曾碰到一位疑似騙子的人。她說那名男子的照片看上去非常帥，個人資料顯示的條件也很優秀，「但我們發短信聊天時，他的英文表述很奇怪，不像美國的地道英文。」短信聊了幾天後，吳小姐提出要視頻聊天，但對方當場拒絕，過了幾天後就徹底消失再也找不到了，「這樣的人可能就是騙子，不願真面目示人，他用的照片、及個人信息可能都是假的。」

吳小姐提醒，使用約會軟件交友時，一定要提高警惕，以防遇到打著戀愛的幌子行騙的人，「盡快視訊或碰面，不要一直在網上維持關係，一見面就很容易判斷真假。」現實社會中，不乏女性在網戀交往過程中被騙財騙色。當然，也有使用約會軟件修成正果的例子。

華男曾先生是洛杉磯醫師，他通過約會軟件認識了現在的妻子，「因為平時交際面比較窄，我就在網上認識不同的女孩，每周約不一樣的人，探索洛杉磯各處好玩的地方。」半年後，曾先生找到心儀之人，是一名華裔女子，兩人最終修成正果，走進婚姻殿堂。

華女蔣小姐目前的男友，也是通過約會軟件認識，已交往兩個月，因為2月14日情人節這天是周一，兩人都要上班，就提前約在周末過；蔣小姐在男友家一起做飯、兩人喝咖啡聊天，度過快樂的一天。蔣小姐說，「我很慶幸有這些約會軟件，否則很難碰到喜歡的人。茫茫人海，找到自己喜歡的太難，需要很長時間和各種機遇，但約會軟件擴大交友範圍，有很多機會。」

蔣小姐之前在約會軟件上交友已半年多，大部分都是見一次面就不會再繼續下去，有些則維持了幾周後覺得不合適。但她不斷對自己說，不要放棄，總會找到適合的MR. Right。

洛杉磯 華女 疫情

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