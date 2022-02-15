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室外口罩令 洛縣可望本周解除

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
在周日舉行超級盃現場，相當多數觀眾未遵守戴口罩規定。（SoFi Stadiu）
在周日舉行超級盃現場，相當多數觀眾未遵守戴口罩規定。（SoFi Stadiu）

洛杉磯縣公共衛生局14日指出，由於各醫院系統感染新冠入院患者人數再次下降，洛縣可能於本周內，解除室外必須戴口罩的規定。加州州府早於上周宣布，自2月15日起，凡完全接種疫苗者，取消室內戴口罩的強制令，但洛縣不受影響，洛縣的室內口罩禁令將保持不變，直到疫情標準滿足嚴格要求時，才有可能解除。

14日洛縣醫院有感染入院患者2054例，前一天是2086例。其中重症加護病房患者437例，較前日439例稍降。因變種病毒Omicron肆虐，1月中住院患者數曾一度攀升至4800例高峰。

洛縣14日26例死亡，新增感染2457例，數據或與周末報告延遲有關，洛縣至今已經有總計感染276萬4073例。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）日前指出，若在連續七天感染入院患者數保持低於2500例，縣府擬考慮進入疫情病例激增後階段，將解除室外大型集會、學校及孩童看護中心室外活動，必須戴口罩的限制規定。14日如費若所說，洛縣已連續五天感染患者數低於2500例。

13日在英格伍市（Inglewood）SoFi體育場舉行超級盃賽，洛縣室外口罩限制令仍在實施。但從現場觀眾遵守規定情況看，有相當多數球迷忽視這項限命令。

洛縣 口罩 疫情

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