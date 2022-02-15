我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

約會3大軟件Tinder、Bumble、Hinge 認清特點避免踩雷

記者邵敏／洛杉磯報導
約會程式軟件為尋一夜情，還是談戀愛，各款大揭秘。（Unsplash.com）
約會程式軟件為尋一夜情，還是談戀愛，各款大揭秘。（Unsplash.com）

2月14日是情人節，美國有不少情侶是透過流行的網上約會軟件修成正果。不同的軟件有不同特點，比如有些軟件只允許女性先主動示好，有些軟件的使用者純粹為尋找一夜情。百花齊放的各種約會應用程式，可能會讓剛使用的華人踩到地雷，甚至還會碰到騙財騙色的不法之徒。

家住亞凱迪亞市（Arcadia）的W女士，是在美國出生的台灣女孩，近半年她一直使用各種約會軟件，希望能在網上找到一個心儀的男友。她說，目前有三款約會應用程式較流行，分別是Tinder、Bumble、Hinge，每一個軟件都有特點。

其中最有名的是Tinder，廣受用戶歡迎。據維基百科介紹，早在2014年，Tinder使用者在應用中的日滑動次數總計已達到約10億。但W女士指出，使用Tinder要小心，因為不少人都是衝著一夜情而來，「我剛開始用這個軟件時，同一時間收到100多個人表示喜歡我，當時都傻了。用這個軟件的不少人都不是為建立長久戀愛關係，也不排除有機會在這裡找到真正的戀人。」

W女士說，Tinder最大的好處就是超多人在用，使用者多找到心儀之人的機會也多，男女使用比例大概在7:1，也就是男性使用者遠高於女性。登錄後先上傳包括照片在內的個人信息，同時可以看到別人上傳的信息，如果喜歡對方就往右邊滑動屏幕，不喜歡就往左邊滑屏。一旦彼此喜歡就可以配對，開始發消息聊天。

第二個較流行的約會軟件是Bumble，最大的特點是，配對後只有女性可以主動發消息給男性，據說該軟件開發之初，就宣布這樣的方式可以保護女性使用者。 W女士說，如果男性主動發送短信，可能會發送一些不健康的信息，讓女性感到被侵犯，因此更多女生喜歡用這個軟件，感覺比較安全。但W女士指出，與Tinder相似，這個軟件同樣也有不少人是為尋找一夜情而來。

如果想通過約會軟件建立真正的戀愛關係，Hinge更靠譜，這是一個相對比較嚴肅的交往軟件。與前兩者相比，Hinge在使用過程中有一些限制條件。首先要先建立個人檔案，其次，如果喜歡對方就點讚，但一天最多只能給十個人點讚，不同於Tinder會同時收到上百個人的喜歡。

三款目前流行的網上約會應用程式更有特點，W女士建議，使用時要多加小心，避免踩雷，「比如說，你是為了尋找生命中的另一半而來，但對方可能只是為了追求一夜情，那見面之前就要先試探，避免讓自己碰到尷尬的局面。」

亞凱迪亞 華人

上一則

室外口罩令 洛縣可望本周解除

下一則

善用約會軟件 盡快視訊防騙 過來人：別一直維持網戀

延伸閱讀

情人節約會軟件大盤點 使用者支招教你避免踩雷

情人節約會軟件大盤點 使用者支招教你避免踩雷
李軍律師支持亞凱迪亞市警局 捐款一萬元

李軍律師支持亞凱迪亞市警局 捐款一萬元
QuickBook-123 虎年開年開新班

QuickBook-123 虎年開年開新班
冬奧「特許翻牆」? 北京接待大堂可外連YouTube、FB

冬奧「特許翻牆」? 北京接待大堂可外連YouTube、FB
冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？
登記免費居家檢測試劑 謹防個資被竊

登記免費居家檢測試劑 謹防個資被竊

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元