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紀念228事件75周年 後輩還原林連宗受害真相

橙縣訊
廖英豪在紀念二二八事件75周年講座中，分享外公林連宗的故事。（視訊會議截圖）
廖英豪在紀念二二八事件75周年講座中，分享外公林連宗的故事。（視訊會議截圖）

為紀念二二八事件75周年，台灣人公共事務會柑縣分會12日舉行線上講座，由二二八事件受難家屬廖英豪主講。自幼跟著外婆長大的廖英豪， 聽到許多有關外公林連宗的事蹟，立志要為家族傳承歷史真相，讓更多人了解為什麼台灣人堅決反對獨裁政權的統治。

根據2019年出版的林連宗傳記《光與灰燼》，生於日據時代的林連宗，擔任台灣省參議員，在議壇上爭取司法權獨立及任用台籍專業人士。事件期間起身為任用台籍司法菁英而奔波，竟遭政府秘密逮捕之後暗殺，是殉難的重要台籍菁英之一，留下為台灣爭取平等、民主與自由的身影。

在廖英豪口中，他的外婆林陳鳳經歷二二八事件打擊，外婆就經常向他講述外公的事蹟，林連宗1946年當選第一屆台灣省參議員。二二八事件發生後，林連宗搭火車從台中到台北，與陳儀商討對策，當時陳儀表面上接受了建議，令林連宗放心。當天由於火車因戒嚴停駛，他只好借住在律師朋友家中，沒想到第二天一早，被吉普車帶走後下落不明，成為二二八事件中遇難的菁英。

這場全程以台語進行的線上講座吸引了近70人參加，出席者包括：台灣人公共事務會柑縣分會會長鄭學成、橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員謝家樹、僑務委員張珮鑾、行政院政務顧問林榮松、僑務顧問黃河芬、二二八事件受難檢察官王育霖長子王克雄、僑務諮詢委員許正雄及北美洲台灣婦女會南加州分會前會長林淑卿等人。

臺灣人公共事務會柑縣分會主辦紀念二二八事件75周年線上講座，希望還原歷史的真相。...
臺灣人公共事務會柑縣分會主辦紀念二二八事件75周年線上講座，希望還原歷史的真相。（視訊會議截圖）

二二八事件 參議員 加州

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