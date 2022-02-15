紀念228事件75周年 後輩還原林連宗受害真相

廖英豪在紀念二二八事件75周年講座中，分享外公林連宗的故事。（視訊會議截圖）

為紀念二二八事件 75周年，台灣人公共事務會柑縣分會12日舉行線上講座，由二二八事件受難家屬廖英豪主講。自幼跟著外婆長大的廖英豪， 聽到許多有關外公林連宗的事蹟，立志要為家族傳承歷史真相，讓更多人了解為什麼台灣人堅決反對獨裁政權的統治。

根據2019年出版的林連宗傳記《光與灰燼》，生於日據時代的林連宗，擔任台灣省參議員 ，在議壇上爭取司法權獨立及任用台籍專業人士。事件期間起身為任用台籍司法菁英而奔波，竟遭政府秘密逮捕之後暗殺，是殉難的重要台籍菁英之一，留下為台灣爭取平等、民主與自由的身影。

在廖英豪口中，他的外婆林陳鳳經歷二二八事件打擊，外婆就經常向他講述外公的事蹟，林連宗1946年當選第一屆台灣省參議員。二二八事件發生後，林連宗搭火車從台中到台北，與陳儀商討對策，當時陳儀表面上接受了建議，令林連宗放心。當天由於火車因戒嚴停駛，他只好借住在律師朋友家中，沒想到第二天一早，被吉普車帶走後下落不明，成為二二八事件中遇難的菁英。

這場全程以台語進行的線上講座吸引了近70人參加，出席者包括：台灣人公共事務會柑縣分會會長鄭學成、橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員謝家樹、僑務委員張珮鑾、行政院政務顧問林榮松、僑務顧問黃河芬、二二八事件受難檢察官王育霖長子王克雄、僑務諮詢委員許正雄及北美洲台灣婦女會南加州 分會前會長林淑卿等人。