河濱加大中國留學生 新春團圓宴氣氛嗨

圖為團圓宴現場。（ 聯合會提供）

河濱加州大學 （UCR ）中國留學生 11日晚舉辦歡迎新春共享團圓宴，有數百中國留學生參加，大家歡聚一堂，喜迎新春佳節。主辦者是UCR中國學生學者聯合會。為活躍現場氣氛，期間還有遊戲和抽獎活動。

團圓宴在市區一家大型華資餐廳舉行。UCR中國學生學者聯合會（UCR-CSSA）主席李鴻宇來自中國安徽省，他說，參與者非常熱情，出席同學人數遠遠超過預定席位。

當天團圓宴的餐單名稱也充滿喜慶、吉祥。比如：五福臨門（燒味拼盤）、金玉滿堂（栗米魚肚羹）、金雞報喜（當紅炸子雞）、家肥屋潤（梅菜扣肉）、年年有餘（五柳全魚柳）、四季如春（冬菇扒時蔬）、金銀滿屋（羊川炒飯）、嘻哈大笑（椒鹽蝦）、相思水餃（家常水餃）。

參加團圓宴活動的還有，UCR校長助理、戰略發展與國際招生 教務長特別顧問王俊、國際事務副教務長Marko Princevac、全美中華青年聯合會會長任向東、UCR商學院錄取與招生辦公室主任Steve Chen、UCR國際關係副主任Tamra Johnson、美西南學聯主席錢天慧、加州浸會大學CBU-CSSA會長趙禹喆、聖伯納汀諾州立大學CSSA代表金銘。