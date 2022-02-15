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洛杉磯藝術獅子會 贈核桃學區防疫品

洛杉磯訊
圖左起：湯淑惠、Bertha Pimentel、佟儀、林方、巫秀珍。（讀者提供）
圖左起：湯淑惠、Bertha Pimentel、佟儀、林方、巫秀珍。（讀者提供）

洛杉磯藝術聯盟獅子會（Art League Lions Club) 繼1月向角聲醫療中心捐赠特殊材料防疫帳篷後， 日前在創會長湯淑惠、執行長巫秀珍、北美上饒商會會長林方，與會内主要理事代表前往核桃谷聯合學區，捐贈防疫溼紙巾和抑菌消毒洗手液給學校工作人員，讓學區在疫情期間能更安全的為學生們上課。核桃學區教委暨教委會主席佟儀和學區總監高級行政助理Bertha Pimentel代表學區接受捐赠。

湯淑恵表示，疫情期間守望相助，學校作為人員密集場所，防疫任務重、防疫物資需求量大。此次捐贈活動非常感謝上饒商會會長林方的支持，随著防控措施的重視，現在疫情已漸入佳境，但校園健康安全問題也隨之而來。為助力學校老師能安全順利上課，他們决定捐贈抑菌消毒免洗溼紙巾支援學校，為防疫工作貢獻一份力量。

巫秀珍表示，核桃谷聯合學區是著名的好學區。學區内的中小學普遍很優秀，Suzanne中學榮獲1990年、1996年2001年南加州最佳中學，還有些學校獲得加州傑出和國家藍絲帶學校獎。林方則表示，學校為社會培養人才，為服務社區發展做出了積極貢獻，希望通過捐贈防疫物資，能為學校疫情防控工作盡一點綿薄之力。

學區 防疫 疫情

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