超級盃門票貴 場內工作人員「夾縫看球」令人羨

13日在英格伍SoFi體育場舉行的超級盃盛會，圖為球場VIP包廂。（SoFi體育場官網）

第56屆超級盃 （Super Bowl）13日在英格伍（Inglewood）SoFi體育場舉行，門票超貴，很多洛杉磯 居民根本負擔不起。對許多球迷來說，能在球場工作之餘「夾縫中看球」，不知道被多少親友羨慕。數千名本地人在英格伍市與體育場開發協議下得到場內工作，足以支付家庭帳單，甚至實現買房的機會。超級盃除了比賽本身，也造福了洛杉磯地方經濟收益。

洛杉磯時報報導，住在英格伍22年的威廉 斯（Aaron Williams）是七名孩子的父親，儘管沒有數千元甚至數萬元預算作為球迷進入超級盃現場觀戰，但50歲的他，卻有幸在超級盃比賽日那天，站在球場酒吧台後，值班16小時擔任調酒師。威廉斯說，「我們都非常興奮的能以工作方式與會。」

他是13日在體育場數千名工作人員之一。除調酒師外，還有許多工作人員在黎明前抵達現場，擔任洗碗工、看門人、服務員和廚師，相較7萬多名觀眾，他們只能在輪班的空隙或休息時間「偷看比賽」。

英格伍市官員稱，作為其發展協議一部分，SoFi體育場承諾雇用當地人。超過1200名英格伍居民協助興建體育場。大部分現場工作人員多為非裔或西裔，這些族群許多人在疫情期間，遭受工作打擊尤為嚴重。

非裔的威廉姆斯，2020年3月小兒子出生後，體育場因疫情關閉，他失去了幾份工作。如今他回到SoFi體育場工作，「回到崗位讓我相當開心，更不用說能參與全國最大的體育賽事。」

加入酒店及餐飲工會Unite Here Local 11已32年的他，首次回到自己的社區工作。「這份工作是我最好的投資。」多年來，威廉姆斯曾在葛萊美獎、金球獎和湖人隊總冠軍賽現場擔任調酒師，回到SoFi超級盃，他在豪華的VIP包廂內負責調酒，然直到13日凌晨5時抵達現場後，他才知道自己在哪間VIP包廂服務。

根據網站Suite Experience Group數據，超級盃豪華VIP包廂價格在100萬元至240萬元間，11日SoFi的Perch包廂（Perch Suite）票價為20萬8313元，相較便宜很多。

不同的VIP包廂各有特色。Perch包廂有空調，VIP入口與相關配套服務。其他如Patio包廂，則有私人衛浴設備，Stage 包廂則有桌上足球桌，鄰近球場邊的包廂，甚至可能被足球打中。

8月開始在SoFi體育場擔任VIP包廂工作人員的摩斯（Stephanie Moses），13日在體育場工作，她毫不猶豫的接受這項任務。她笑言「家人們嫉妒死了」。

英格伍居民凱莉（Danaea Kelly）13日上午4時半抵達體育場，他負責收銀台，替顧客拿飲料，保持隊伍暢通。她在第二節休息時間撇見了比賽，工作一天回到家中，她的父母迫不及待想聽她講述，比賽現場的瘋狂經歷。

工會領袖史密斯（Chris Smith）自豪能在SoFi體育場工作，「這幫助我支付帳單，讓我有朝一日可買房。」