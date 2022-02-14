洛城新語／方樹強 閃避質疑不能解決問題

數十位華人 選民2月12日在西聖蓋博谷華人聚集區發動示威和張貼標語，指第49選區加州眾議員候選人方樹強(Mike Fong)，是極左偏激的民主黨 進步派(Progressive Democrats)成員，其立場違背大多數華人權益。多位讀者分別在世界日報留言與投書，指不必盲目投给華裔侯選人、方樹強毫無懸念會繼續左下去等。而我們近月來已多次公開呼籲，方樹強應及早表明他對華人社區關切的三大議題立場。但方樹強直到投票前，仍以閃避，或忽視，或不屑回應的方式，面對廣大華人社區的質疑，令人遺憾。

方樹強一再閃避質疑，不能解決問題，他終究必須面對群眾。如果他既想對民主黨進步派表達忠誠，同時又要華人選民不問是非的支持他，是不切實際的政治春夢。我們再次提醒方樹強，49選區華人特別關注的三大議題包括：

第一，加州第47號提案對歹徒「重罪輕判」，且對偷盜950元以下財物罪犯免坐牢的規定，請問方樹強，未來是否應繼續實施，或予俢正，甚至全面推翻？

第二，已由加州參議會通過的SB57號法案，目前由州眾會審查中，該法案規定在洛杉磯和舊金山等城市設立政府資助的「安全毒品注射站」，醫護社工在現場提供戒毒指引、清潔設備，讓癮君子「合法吸毒」。請問方樹強支持SB57法案嗎？

第三，民主黨進步派在2020年發動第16號提案，讓先前充滿爭議的SCA-5加州憲法修正案借屍還魂，遭多數選民否決，但進步派未來很可能還會捲土重來。華人對16號提案最關切的條款就是，加州大學 錄取新生，將學生的族裔和血統作為考量標準之一。請問方樹強，支持或反對這項錄取標準？學子進入加大，是靠自己的實力，或族裔血統背景？

如果方樹強是民主黨進步派的忠實信徒，就應該勇敢站出來為自己的信仰辯護，試著說服大家：竊盜950元財物不用坐牢是符合公眾利益的事，公開合法吸毒對社會進步有幫助，而大學入學應以族裔和血統作為錄取標準之一，更是公平合理的事。說不定他能因此找到更多支持者。

身為進步派成員並不可恥，但最要不得的是，如果方樹強既不敢得罪進步派的長老，同時卻縮在後面，不敢對華人關切的議題表態，反而以「華人支持華人」、「華人大團結」的陳腔濫調，來綁架華人選民，這次可能行不通了。

空洞的政見和口號，很難再引起共鳴，方樹強不能視華人的選票為理所當然，不能把所有的好處都占盡，政治人物有這麼好當嗎？你以為選民頭腦都不清醒嗎？

再強調一次，我們無意改變方樹強的政治理念，更無意要他放棄對民主黨進步派的忠誠，他的任何決定，我們都表達尊重。選民只是想在選舉前明確的知道，他對三大議題的立場到底是什麼？無奈方樹強始終擇不表態，實際上已經是一種表態的方式，至此答案已經很清楚。

希望選民在2月15日把握手上神聖的一票，選出符合多數華人權益和價值觀的州議員。