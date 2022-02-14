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柑縣台美商會講座談省稅 地產投資、壽險有優惠

【橙縣訊】
加州柑縣台美商會於2月12日舉辦一場線上稅務講座。（橙僑提供）
加州柑縣台美商會於2月12日舉辦一場線上稅務講座。（橙僑提供）

加州柑縣台美商會於2月12日舉辦一場線上稅務講座，邀請泛亞財務保險及泛宇集團創始人胡正國總裁，主講「自僱人士和企業老闆如何做好稅務規劃」，以投資及稅務的專業，協助僑胞做好資產保護及策略性的稅務規劃。當天活動由柑縣台美商會名譽會長張欣珠主持，現任會長楊博盛、活動召集人李彩儀及會員、僑胞約170人上線參加。

胡正國總裁首創一站式財富管理平台，在財務及保險界擁有超過30年的資歷，是美國華人理財及保險界的權威演講，他向大家說明省稅2大原則和省稅3大策略，包括區分自己勞力所得的主動收入，以及理財所得的被動收入，然後在高稅率的部份作節稅，他提醒不動產投資及人壽保險都享有許多稅務扣抵及減免優惠，是節稅規劃的優良選項；自僱人士及企業主，應注意貸款利息、折舊、維修等開銷均可抵稅。

橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬主任致詞，除介紹僑務工作1.0到4.0循序創新與突破，各工作模式相輔相成，持續鞏固僑務工作基礎外，並肯定柑縣台美商會服務僑胞的熱忱，感謝胡正國總裁因應時勢提供法稅新知，協助僑胞合理省稅、做好全面財務規劃，一定能夠讓大家有所助益。

當天主講人與僑胞熱烈互動，幫助僑胞們解答一些實際稅務問題，僑民受益良多。

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