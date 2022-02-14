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加州「單一付款法案」再度失敗 問題在全民健保錢從哪來?

編譯組／綜合報導 
加州單一付款法案AB 1400的提案人、眾議員卡拉（中立者）。（美聯社）
加州單一付款法案AB 1400的提案人、眾議員卡拉（中立者）。（美聯社）

加州版的全民健保「單一付款法案」（single-payer health care），日前在眾議會胎死腹中，因為AB 1400草案的提案民主黨議員卡拉（Ash Kalra）放棄交付全會表決，雖然卡拉遭到倡議團體與支持者猛烈批評，但這次提案卻凸顯更為深層的問題，全民健保誰來埋單、錢從那裡來？ 

紐森自保 連草案都沒看

單一付款法案此一概念並非加州首創，人數甚少的佛蒙特州，早在2010年就想實施，最終因為不能確定財源遭凍結。曾參與過當年立法的哈佛大學醫學院教授蕭慶倫（William Ching-Lung Hsiao）說，加州這次問題跟當年的佛蒙特州一樣「變數太多」，AB 1400草案試圖飛越萬重山，但在那之前加州應該先造橋鋪路，才能達到腳踏實地站上目標點，「加州很顯然功夫下得不夠深」。 

加州民主黨人早就希望在這黃金州實現全民健保，連州長紐森2018年競選的政綱也以此為號召。但當家才知持家難，紐森上任後不敢再碰全民健保，改為漸進推動，先讓非法移民納入加州醫保。對於這次的AB 1400草案，卡拉就宣稱紐森「無意參與」，甚至連草案都沒看過。 

提案人卡拉 遭各方砲轟

親自喊停、不讓草案交付全面表決的卡拉原本只說，支持票數不夠。但他事後表示，失敗責任在他與草案支持者，因為未在過去一年緩衝期，爭取到更多同意票。因此就算眾議會民主黨進步連線（Progressive Caucus）背書，勒令黨籍議員支持，但卡拉還是在最後關頭喊卡，因為交付全會表決只會一拍兩瞪眼，讓法案遭到羞辱式否決，還得罪同黨議員。 

雖然卡拉事後為自己辯護，聲稱他不願意讓單一付款法案的夢想付之一炬，但來自各方的批評既猛且快。幾乎跟單一付款法案劃上等號、也是AB 1400草案最大推手的加州護理師協會（CNA）主席Zenei Triunfo-Cortez說，她對卡拉失望到無言以對，不懂卡拉為何不敢表決，攤牌才能讓選民知道誰反對、誰支持。 

不過背後的政治算盤，顯然比檯面上見到的還要複雜。除了州長紐森的自保策略，讓許多民主黨人不敢跟進，進步連線的威脅其實也不見得有效，因為很多民主黨籍議員根本就不打算競選連任，就算沒了黨的背書與奧援也沒差。 

草案闖關 卡拉先喊卡了

而AB 1400草案能夠連過兩關，獲得衛生委員會與撥款委員會同意，更出人意料。衛生委員會主席伍德（Jim Wood）說，一個將會動用加州3140億元、聯邦3910億元的法案，竟然能不經討論就通過撥款委員會審查，只能說是「禮貌示好」。伍德說，他原本希望草案送到參議會時，能夠在兩會聯席會議中，加入衛生委員會的提議，但誰知卡拉就喊卡了。 

同樣戲碼其實2017年已上演過一次，參議會通過單一付款法案，但在眾議會遭到議長藍登（Anthony Rendon）擱置，因為藍登認為條件不夠成熟。這次AB 1400草案，藍登沒有受到太多責怪，主因是他事後表態，如果卡拉願意交付表決，他會同意，因為「這次的構想比2017年的還要更周延」。 

藍登主張，兩次提案的最大差別在於，AB 1400草案包括了州憲第11號修正案 ，提供了單一付款法案所需的財源，但是顯然條文還不夠細緻，不足以說服黨內其他議員。不過藍登事後諸葛地說，大家往往提出問題後，才開始想到背後牽扯多少細節，這次提案讓大家認真思考，加州版全民健保的財源問題，讓議員與民眾思考錢從哪來，「該不會影響教育經費吧？」或「該不會砍了公共服務吧？」應該也算好事一件。

加州 紐森 健保

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