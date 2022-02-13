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超級盃外州球迷來洛 感受天氣冰火落差

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣SoFi 體育場將在高溫氣候下舉辦超級盃 LVI比賽。（美聯社）
洛杉磯縣SoFi 體育場將在高溫氣候下舉辦超級盃 LVI比賽。（美聯社）

足球迷們本周末將從四面八方湧入洛杉磯觀看超級盃足球賽（Super Bowl），其中很多人來自冰天雪地的外州，他們頓時脫離家鄉的天氣，在洛杉磯會有截然不同的感受，或冰與火的落差。

據國家氣象局（National Weather Service）預報，12日（周六）和13日（周日）下午的氣溫，預計整個南加州地區達到80多度，周日下午3時30分球賽開打時，英格伍市 SoFi 體育場的水銀溫度計將在90 度左右徘徊。

氣象局已經發布了聖費南度谷（San Fernando Valley）、聖蓋博谷（San Gabriel Valley）和洛杉磯縣海岸的高溫警報，在星期天將持續到傍晚6點。預計下午氣溫將高達90度，因此氣象部門提醒人們多喝水，穿輕便衣服，經常在陰涼處休息。

此外，風力警報將持續到週六下午2點。聖費南度谷北部地區，持續風速為每小時15至25英里，陣風預計高達每小時40英里。氣象部門警告說，大風會使不安全的物體飛揚，使駕駛變得困難，特別是對於外型較高的機動車輛。

然而，在超級盃球賽的狂歡者們回家途中，預計氣溫將會大幅下降，周二的氣溫將驟降到60多度，並有較小的降雨機會。

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