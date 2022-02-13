超級盃現場觀賽 最好共乘 善用公共交通工具

SoFi體育場正迎接13日的超級盃羊虎大戰。 (美聯社)

職業美式足球NFL 冠軍決賽，第56屆超級盃（Super Bowl LVI）13日在英格伍（Inglewood）SoFi體育場舉行，預計臭名昭彰的洛杉磯交通，將變得更糟。相關單位將進行附近的交通管制外，也呼籲想到場的民眾事先做好交通攻略，最好利用共乘、搭乘公共交通等方式抵達現場。

原本可容納7萬人的SoFI體育場，13日容量將擴大至10萬人。巴沙迪那星報提出以下交通攻略。

首先，最好將車留在家中，避免在體育場附近多個管制路段尋找車位，支付高額停車費的麻煩。英格伍官員也指出，會嚴格執行許可證停車限制。

若仍打算開車的民眾，則需了解當天管制路段。

從Century到Arbor Vitae街的Prairie北向車道，13日凌晨1時至14日凌晨2時關閉。

從Yukon到Airport大道之間的Century大道，13日上午7時關閉至14日凌晨2時。

從Bellanca Avenue到Flying Food Group以東的第98街路邊車道，13日上午7時至14日凌晨2時關閉。

Kareem Court從Manchester Avenue到Pincay Drive，13日上午10時到14日凌晨1時限制車輛。

13日下午4時至14日凌晨2時，Manchester Ave.從Prairie到Crenshaw大道路段關閉。

從Prairie Avenue到Kareem Court間的Pincay Drive 13日全天限制至14日凌晨2時。

13日下午4時至14日凌晨2時，Prairie Avenue從106街到Century大道北向也被限制。民眾可上cityofinglewood.org/superbowl。

相關單位建議民眾可考慮共乘。若使用優步（Uber）或Lyft，SoFi設有專門接送區。但包括Uber與SoFi體育場都警告13日可能出現的塞車與價位的提高。

如優步將向每位乘客收取「額外活動費」（additionala event fee），用於體育場附近接送（20元），下車10元。

NFL官員稱，穿梭巴士是前往體育場最簡單方式，但需有超級盃門票和穿梭通行證才能乘坐，且需戴口罩。

其中由NFL營運的藍色班車（Blue Shuttle），在洛杉磯國際機場 最近的111街與98街有下車站。

由英格伍市提供的紫色班車，在英格伍附近有五個點。從Playa Vista和105號高速公路走廊到Lakewood、Downey和Norwalk，還有由LA Metro營運的紫線站點。嘉甸那（Gardena）城市公共交通系統，也提供特殊的比賽日服務。

所有穿梭巴士都需提前預約，上網購票。往返車票10元，但停車費從40元到60元不等，停車場將於晚間11時關閉。

民眾也可選擇地鐵，但將車停在地鐵站 可能不是個好選擇。

其中Hawthorn/Lennox Park-and-ride的40元門票售罄，13日每五分鐘至八分鐘提供前往體育場免費班車。

Metro SoFi班車於上午10時45分開始運行至比賽後1.5小時。

Metro建議沿著C線某處搭乘地鐵站，連接到Hawthorne/Lennox，那裏可利用公車接駁。