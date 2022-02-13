我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

超級盃現場觀賽 最好共乘 善用公共交通工具

編譯組╱綜合報導
SoFi體育場正迎接13日的超級盃羊虎大戰。 (美聯社)
SoFi體育場正迎接13日的超級盃羊虎大戰。 (美聯社)

職業美式足球NFL冠軍決賽，第56屆超級盃（Super Bowl LVI）13日在英格伍（Inglewood）SoFi體育場舉行，預計臭名昭彰的洛杉磯交通，將變得更糟。相關單位將進行附近的交通管制外，也呼籲想到場的民眾事先做好交通攻略，最好利用共乘、搭乘公共交通等方式抵達現場。

原本可容納7萬人的SoFI體育場，13日容量將擴大至10萬人。巴沙迪那星報提出以下交通攻略。

首先，最好將車留在家中，避免在體育場附近多個管制路段尋找車位，支付高額停車費的麻煩。英格伍官員也指出，會嚴格執行許可證停車限制。

若仍打算開車的民眾，則需了解當天管制路段。

從Century到Arbor Vitae街的Prairie北向車道，13日凌晨1時至14日凌晨2時關閉。

從Yukon到Airport大道之間的Century大道，13日上午7時關閉至14日凌晨2時。

從Bellanca Avenue到Flying Food Group以東的第98街路邊車道，13日上午7時至14日凌晨2時關閉。

Kareem Court從Manchester Avenue到Pincay Drive，13日上午10時到14日凌晨1時限制車輛。

13日下午4時至14日凌晨2時，Manchester Ave.從Prairie到Crenshaw大道路段關閉。

從Prairie Avenue到Kareem Court間的Pincay Drive 13日全天限制至14日凌晨2時。

13日下午4時至14日凌晨2時，Prairie Avenue從106街到Century大道北向也被限制。民眾可上cityofinglewood.org/superbowl。

相關單位建議民眾可考慮共乘。若使用優步（Uber）或Lyft，SoFi設有專門接送區。但包括Uber與SoFi體育場都警告13日可能出現的塞車與價位的提高。

如優步將向每位乘客收取「額外活動費」（additionala event fee），用於體育場附近接送（20元），下車10元。

NFL官員稱，穿梭巴士是前往體育場最簡單方式，但需有超級盃門票和穿梭通行證才能乘坐，且需戴口罩。

其中由NFL營運的藍色班車（Blue Shuttle），在洛杉磯國際機場最近的111街與98街有下車站。

由英格伍市提供的紫色班車，在英格伍附近有五個點。從Playa Vista和105號高速公路走廊到Lakewood、Downey和Norwalk，還有由LA Metro營運的紫線站點。嘉甸那（Gardena）城市公共交通系統，也提供特殊的比賽日服務。

所有穿梭巴士都需提前預約，上網購票。往返車票10元，但停車費從40元到60元不等，停車場將於晚間11時關閉。

民眾也可選擇地鐵，但將車停在地鐵站可能不是個好選擇。

其中Hawthorn/Lennox Park-and-ride的40元門票售罄，13日每五分鐘至八分鐘提供前往體育場免費班車。

Metro SoFi班車於上午10時45分開始運行至比賽後1.5小時。

Metro建議沿著C線某處搭乘地鐵站，連接到Hawthorne/Lennox，那裏可利用公車接駁。

超級盃冠軍戰13日開打，博彩業趁機海撈一筆。(路透)
超級盃冠軍戰13日開打，博彩業趁機海撈一筆。(路透)

地鐵站 洛杉磯國際機場 NFL

上一則

億萬富豪Rick Caruso競選洛杉磯市長

下一則

49區土生土長 布靈克強調保護社區治安

延伸閱讀

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」
南加周日高溫超級盃開打 外州球迷或感冰火兩重天

南加周日高溫超級盃開打 外州球迷或感冰火兩重天
超級盃前傳槍聲 三男子中槍送醫

超級盃前傳槍聲 三男子中槍送醫
「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深

「跌倒不表示出局」超級盃酒商廣告 趙婷執導寓意深
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元
超現實…超級盃虎羊大戰 兩隊球迷激動期待

超現實…超級盃虎羊大戰 兩隊球迷激動期待

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元