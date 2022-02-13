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南巴商場停車場 兩女一男團夥盜竊 「聲東擊西偷包」

記者李雪／綜合報導
第一位女嫌為20多歲的西語裔，棕髮並有挑染金色，身高約5呎7，體重約130磅。（警局提供）
第一位女嫌為20多歲的西語裔，棕髮並有挑染金色，身高約5呎7，體重約130磅。（警局提供）

南巴沙迪那市警局11日公布幾名盜竊嫌犯的監控圖片，希望民眾小心並積極提供線索。兩名竊賊在商場停車場作案，一人分散車主注意力，另一人偷包。

2月6日中午12時20分，當時女受害者正在南巴沙迪那市位於Fair Oaks街600號街區的Bristol Farms購物完畢，正要倒車駛出停車位時，女一嫌犯跑了過來，瘋狂地敲了受害者的司機一側的窗戶。

女一嫌犯向受害者大喊，不要倒車並叫她查看車底。當受害者被女嫌犯分心時，女二嫌犯從另一邊的前排乘客座位上的受害者錢包中，偷走受害者的錢包。

兩名嫌犯後來去了巴沙迪那市科羅拉多大道上的幾家商店，並使用受害者的信用卡和借記卡(debit card)購買物品。上述嫌犯於事發半小時後左右，在巴沙迪那市的「Athleta」購物被監控攝像頭捕捉到。

在盜竊期間沒有看到第三名男嫌犯，但在使用受害者的信用卡和借記卡時，有第三名嫌犯和兩名動手盜竊的嫌犯在一起同行。

據警方表示，兩名女嫌均為20多歲西裔，男嫌犯也是西裔約40至50歲。

民眾若有任何線索，請撥打626-403-7280聯絡南巴市警探。

第二名女嫌也是約20至30歲的西語裔，深色及肩頭髮，身高約5呎3至5呎5。（警局...
第二名女嫌也是約20至30歲的西語裔，深色及肩頭髮，身高約5呎3至5呎5。（警局提供）
第三名男嫌犯是40至50歲的西語裔。（警局提供）
第三名男嫌犯是40至50歲的西語裔。（警局提供）

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