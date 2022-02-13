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淡江大學海外徵才 登世報廣告 從文科到理科範圍廣泛

記者謝雨珊／洛杉磯報導
淡江大學在世界日報招攬人才廣告刊登在2月9日地方版B3。
淡江大學在世界日報招攬人才廣告刊登在2月9日地方版B3。

台灣的淡江大學（TamKang University) 近日透過世界日報在海外招攬人才，廣告版面大且全英文，內容詳細列出希望招攬的人才資格要求及數量。招攬人才領域廣泛擴及媒體、歷史、建築、商科、語文、及理工科技等科系，另也尋求建築科系的客座教授赴台灣教書。大動作刊登廣告招才的舉動，受到社區人士關注。

洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組組長藍先茜表示，不只是淡江大學，台灣各大學校一直以來，都在用不同管道包括世界日報公開徵召人才，尤其台灣教育走向國際化，各大學校也會找尋不同方式，增加曝光率公開徵求人才。她相信不只是報章紙本，很多大學也會透過網路、畢業生、當地校友會、及教育部徵求教師平台等宣傳招攬人才。

藍先茜表示，若台灣的各大學校需要任何協助，都可以聯繫經文處教育組，他們很樂意協助台灣的大學做宣傳，鼓勵這裡的人才赴台教書與發展。她說，為了延攬頂尖海外師資去台灣，教育部在多年前也開始執行玉山學者計畫、玉山青年學者計畫，提供他們研究上的需求及其他優惠措施，鼓勵更多優秀人才到台灣做研究或教書。

有興趣者可參考https://www.tw.org/ch1.html查詢更多資訊；淡江大學在世界日報招攬人才廣告刊登在2月9日地方版B3。

台灣的淡江大學（TamKang University) 。(淡江大學Youtub...
台灣的淡江大學（TamKang University) 。(淡江大學Youtube)

教育部 世界日報 洛杉磯

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