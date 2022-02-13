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河北推廣旅遊 在美線下宣傳

記者張宏／洛杉磯報導
借冬奧會，中國國家旅遊局河北省文化和旅遊廳10日舉辦線下推廣交流會。（主辦方提供）
借冬奧會，中國國家旅遊局河北省文化和旅遊廳10日舉辦線下推廣交流會。（主辦方提供）

借冬奧會，中國國家旅遊局河北省文化和旅遊廳10日舉辦線下推廣交流會，並邀請一眾美國當地的旅遊局和同業參加，這是在疫情下旅遊行業難得的線下推廣。

因疫情河北文旅廳無法訪美，因此委託南加一家中國旅行社的美國分公司舉辦這場線下活動。河北文旅廳希望以此次推介為契機，深化國內外旅行商與河北旅遊的合作，探討後疫情時代中美冰雪文化和旅遊之間的業務交流。

北京攜手張家口承辦2022年冬奧會為河北旅遊業迎來了新的發展機會，河北希望海內外遊客到訪體驗冰雪運動的速度與激情，欣賞「千里冰封 萬里雪飄」的北國風光，一起暢遊京畿福地、樂享美麗河北。

「游長城」也是河北的招牌項目之一。河北是長城途經距離最長、保存相對完好、建築獨具代表性的省份。山海關、金山嶺等長城精華，與同為世界文化遺產的避暑山莊、清代皇陵等共同構成了享譽世界的高品位長城旅遊線路產品。

河北旅遊資源也很豐富，當地有以西柏坡為代表的紅色旅遊，以避暑山莊為代表的金色文化，以壩上草原為代表的綠色生態，以北戴河代表的藍色海濱，以崇禮滑雪為代表的銀色冰雪，還有以雜技、剪紙等為代表的多彩民俗。

承辦2022年冬奧會為河北旅遊業迎來了新的發展機會。（主辦單位提供）
承辦2022年冬奧會為河北旅遊業迎來了新的發展機會。（主辦單位提供）

疫情 遊行 北京

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