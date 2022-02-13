我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

上海博物館之夜 盡展江南文化 數百僑民共襄盛舉

【聖蓋博訊】
中國駐洛杉磯總領事館、上海市歸國華僑聯合會、上海博物館和美國上海商會11日在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦「2022年慶新春中華文化之夜暨上海博物館之夜」，南加州數百上海僑民和友好僑團及各界代表共襄盛舉。（美國上海商會提供）
中國駐洛杉磯總領事館、上海市歸國華僑聯合會、上海博物館和美國上海商會11日在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦「2022年慶新春中華文化之夜暨上海博物館之夜」，南加州數百上海僑民和友好僑團及各界代表共襄盛舉。（美國上海商會提供）

中國駐洛杉磯總領事館、上海市歸國華僑聯合會、上海博物館和美國上海商會，11日在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦「2022年慶新春中華文化之夜暨上海博物館之夜」，南加州數百上海僑民和友好僑團及各界代表共襄盛舉。

2022年恰逢上海博物館建館70周年，在虎年新春佳節之際，由上海評彈團、上海滬劇院 、上影演員劇團、香港影視文化協會、雅利舞蹈學校、李靜武術表演團、美國中華國樂團、中美華人戲劇聯盟、海外越劇聯盟、裕泰祥等藝術團體近百位中美表演藝術家隔空連袂合作，共同呈現崑曲、評彈、越劇、滬劇、民樂、舞蹈、武術表演、中華時裝秀等節目，為觀眾送上了一份特殊的新春盛宴。

著名導演徐小明、上海滬劇院院長茅善玉、上海評彈團演員周慧、著名影視明星吳剛、何政軍、鄔君梅、佟瑞欣、李宗翰、張曉龍等明星嘉賓的精彩亮相，以及為慶祝北京冬奧會原創歌舞表演和詩歌朗誦等，令整場演出高潮迭起。

中國駐洛杉磯總領事張平大使、國會議員趙美心、加州參議員蘇珊．盧比奧、聖伯納汀諾縣政委員海格曼及華裔民選官員饒影凡、丁言愉、伍立倫、戴守真、鄭博仁、吳桐淮等民選官員等應邀出席晚會。國會議員金映玉、洛杉磯縣縣政委員巴格發來祝賀視頻。

張平表示，上海博物館之夜以江南文化，特別是海派文化為主題，海派文化也是他家鄉的文化，感到非常親切。上海博物館的文創產品展給他留下了深刻印象，不僅讓大家欣賞到優美的江南文化，更看到中華文化的傳承和發揚。

美國上海商會會長張嫻表示：美國上海商會的宗旨就是要助力上海與美國之間的經貿往來和人才交流，連通太平洋兩岸的民間經貿、文化交流和企業之間的合作之路，歡迎更多的朋友到上海洽談合作。

主辦單位在當天的活動中還推出了上海博物館新時代文創藝術精品展（包含青花藍系列，中國紅系列和江南春系列）以及上海風味的食品展；現場播放了上海博物館策劃推出的系列微紀錄片《了不起的寶藏．探寶上博》的精彩片段，講述上海博物館館藏25件珍貴文物的歷史以及它們和捐贈者的故事。

慶祝上海博物館建館70周年，彼岸文化傳媒集團、何振岱（美國）研究基金會等也在12日晚舉辦上海博物館《何以海派：古代書畫中的上海與人文》專題講座，邀請上海博物館書畫研究部主任凌利中主講。

博物館 洛杉磯 加州

上一則

洛縣學術十項全能大賽 馬凱博高中奪冠

下一則

非裔男首次邀約華女白領 竟發性愛簡歷+露鳥照

延伸閱讀

特斯拉打造中國風 北京籌建設計中心

特斯拉打造中國風 北京籌建設計中心
張庭林瑞陽神隱月餘 現身上海逛折扣店

張庭林瑞陽神隱月餘 現身上海逛折扣店
鍾鎮濤上海豪宅開派對 為好友梁家輝慶生

鍾鎮濤上海豪宅開派對 為好友梁家輝慶生
露宿紐約法拉盛上海老人 4天獲籌萬元 5日搬入旅館 盼早日返滬

露宿紐約法拉盛上海老人 4天獲籌萬元 5日搬入旅館 盼早日返滬
料理功夫／上海小點 心太軟

料理功夫／上海小點 心太軟
張庭夫婦春節被目擊上海逛街 網酸：還能這麼逍遙？

張庭夫婦春節被目擊上海逛街 網酸：還能這麼逍遙？

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05

超人氣

更多 >
谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪5金衝上第3 德國7金居第1
重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈

重機女神擁粉1600萬人設崩 變淫娃? 網揪產業鏈
冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠 斬中國第4金
超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元

超級盃有多熱？最便宜門票4000元 球場停車收300元