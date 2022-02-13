上海博物館之夜 盡展江南文化 數百僑民共襄盛舉

中國駐洛杉磯總領事館、上海市歸國華僑聯合會、上海博物館和美國上海商會11日在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦「2022年慶新春中華文化之夜暨上海博物館之夜」，南加州數百上海僑民和友好僑團及各界代表共襄盛舉。（美國上海商會提供）

中國駐洛杉磯 總領事館、上海市歸國華僑聯合會、上海博物館 和美國上海商會，11日在聖蓋博喜來登酒店聯合舉辦「2022年慶新春中華文化之夜暨上海博物館之夜」，南加州 數百上海僑民和友好僑團及各界代表共襄盛舉。

2022年恰逢上海博物館建館70周年，在虎年新春佳節之際，由上海評彈團、上海滬劇院 、上影演員劇團、香港影視文化協會、雅利舞蹈學校、李靜武術表演團、美國中華國樂團、中美華人戲劇聯盟、海外越劇聯盟、裕泰祥等藝術團體近百位中美表演藝術家隔空連袂合作，共同呈現崑曲、評彈、越劇、滬劇、民樂、舞蹈、武術表演、中華時裝秀等節目，為觀眾送上了一份特殊的新春盛宴。

著名導演徐小明、上海滬劇院院長茅善玉、上海評彈團演員周慧、著名影視明星吳剛、何政軍、鄔君梅、佟瑞欣、李宗翰、張曉龍等明星嘉賓的精彩亮相，以及為慶祝北京冬奧會原創歌舞表演和詩歌朗誦等，令整場演出高潮迭起。

中國駐洛杉磯總領事張平大使、國會議員趙美心、加州參議員蘇珊．盧比奧、聖伯納汀諾縣政委員海格曼及華裔民選官員饒影凡、丁言愉、伍立倫、戴守真、鄭博仁、吳桐淮等民選官員等應邀出席晚會。國會議員金映玉、洛杉磯縣縣政委員巴格發來祝賀視頻。

張平表示，上海博物館之夜以江南文化，特別是海派文化為主題，海派文化也是他家鄉的文化，感到非常親切。上海博物館的文創產品展給他留下了深刻印象，不僅讓大家欣賞到優美的江南文化，更看到中華文化的傳承和發揚。

美國上海商會會長張嫻表示：美國上海商會的宗旨就是要助力上海與美國之間的經貿往來和人才交流，連通太平洋兩岸的民間經貿、文化交流和企業之間的合作之路，歡迎更多的朋友到上海洽談合作。

主辦單位在當天的活動中還推出了上海博物館新時代文創藝術精品展（包含青花藍系列，中國紅系列和江南春系列）以及上海風味的食品展；現場播放了上海博物館策劃推出的系列微紀錄片《了不起的寶藏．探寶上博》的精彩片段，講述上海博物館館藏25件珍貴文物的歷史以及它們和捐贈者的故事。

慶祝上海博物館建館70周年，彼岸文化傳媒集團、何振岱（美國）研究基金會等也在12日晚舉辦上海博物館《何以海派：古代書畫中的上海與人文》專題講座，邀請上海博物館書畫研究部主任凌利中主講。