非裔男首次邀約華女白領 竟發性愛簡歷+露鳥照

一名25歲左右的非裔男子在公司派對聚會上認識一名華人女白領，隨後男子就發來自己的性愛簡歷，簡歷內還有其露鳥照片。（讀者提供）

奇葩？還是太自由？一名25歲左右的非裔 男子在公司派對聚會上認識一名華人 女白領，雙方加了INS後經過幾次寒暄，男子就發來自己的性愛簡歷，簡歷內還有其露鳥照片，而這份簡歷似已群發多人。

(影音來源／世說新聞)

華人女性吳女士去年底在公司派對上結識一名非裔男子，此人年齡和她相仿，相貌端正，身材高大，從事音樂Studio相關工作，現在經營公司，從事元宇宙相關的手機App開發。兩人互加為INS好友，這名男子頻繁發來短信，約她出去吃飯，吳女士均以業務較忙禮貌拒絕。但是對方仍希望和她敲定飯局，並且發來一條短信，上面有一個谷歌文檔鏈結，說明是他個人檔案，且標識有NSFW字樣（不適合上班看，多指露骨色情內容）。

吳女士點開了這個鏈結，內容讓人大吃一驚。這份所謂的個人簡歷其實是一份性愛簡歷，裡面一長一短兩個版本，還有一張自拍露鳥照，在三個月內已被瀏覽了84次。

她說，這個男子在短版性愛簡歷之後介紹他是什麼樣的人，月收入六位數等，後面還有一個就是他隱私部位圖片的鏈結。

吳女士的朋友們都表示，約會很少遇到這樣的事情，還以性簡歷方式示人真的很少見，朋友們認為這種行為絕對是性騷擾 。

吳女士驚訝之餘說，和那些以愛情之名交往卻不確立關係或者不尊重女性的渣男相比，這個男生坦率表達了他的生理需求，只是提了一個選擇題，她可以選擇不接受，後來就沒有再聯繫。

非裔男此舉是否觸法？律師蔡玟慧表示，淫穢內容不受言論自由保護，美國不同州對這類有性含義內容的傳播有不同法律規範。加州法律規定，如果發放對象是在成年人之間，通常不涉法。但如果有一方不願接受，且在拒絕後，對方依然發送，那應該保留證據，提起民事訴訟。如果牽涉到未成年，需要報警處理。