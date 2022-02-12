疫後企業發展 專家開處方：量力而行、分散風險

華興保險總裁張國興、美中工商協會會長李世海、樂立杯創始人兼執行長俞宗明、華美銀行資深副總裁潘明、Infinity Realty Advisors總裁Karin Chao擔任當天峰會主講。(會議視頻截圖)

來自保險、金融、餐飲、物流、進出口貿易以及房地產等行業的南加州 工商界人士，11日舉辦2022加州華人企業管理與發展峰會，分享新冠疫情 下美國和華人工商業狀況，展望2022年加州和美中工商發展挑戰和機遇。專家們認為，2022年來自政府與市場的危機與壓力並存，個人投資 和企業發展量力而行、分散風險、品牌創新等等都非常重要。

華興保險總裁張國興、美中工商協會會長李世海、樂立杯創始人兼執行長俞宗明、華美銀行資深副總裁潘明、Infinity Realty Advisors總裁Karin Chao擔任當天峰會主講。

張國興表示，企業互相幫助，在目前經濟狀況陰晴不定的形勢下，尤其重要。過去兩年很多行業出現兩極發展趨勢，一方面很多企業關門倒閉，另一方面很多存活的企業欣欣向榮，各個企業在新常態中各顯神通，業界的相互交流常常讓企業發展加分。

美中工商協會會長李世海。(會議視頻截圖)

新科技和全球化 威脅小企業

專家們表示，目前疫情不穩，通貨膨脹、人員短缺、運輸鏈中斷、糾紛層出不窮，讓很多企業焦頭爛額。李世海表示，過去兩年美國企業確實遇到很多問題，比如運輸，本來從中國到美國的貨櫃2000元，現在一萬多元；原來運輸貨物4元一公斤，後來漲到14或15元；原來是企業老闆挑員工，現在正好相反，工資漲了不說，人還很難找。

但他認為，這些問題只是暫時性，非潮流性挑戰。真正威脅公司生存的有兩大挑戰，一是新科技發展，造成隔界打劫或隔層打劫，比如工廠直接跳過分銷商上網站銷售，很多行業被消失；二是全球化帶來供應鏈的重組和重塑，全球化的結果是經濟發展了，一部分人和企業及金融發展了，但小企業生存更加困難了。

比如，現在一些中國企業的產品通過深圳的市場開發部門直接在亞馬遜銷售，節省了很多環節。由於過去20多年歐美廠商的培養，中國產品的質量和國際品牌產品差不多，造成年輕人對品牌的依賴性愈來愈小，很多品牌公司可能會下降甚至關門或被併購。

樂立杯創始人兼執行長俞宗明。(會議視頻截圖)

企業發展 資金流最大挑戰

俞宗明認為，企業成長時最大的挑戰是資金來源，如果資金鏈中斷，當運費、人工、原料成本的增加時都將難以應對，尤其在通貨膨脹和運輸成本增加的現狀下，企業要確保資金鏈不中斷，確保銀行信任和支持。他認為，現在各行各業都開始調漲價格，將通膨轉嫁到客戶身上，否則企業的生意很可能陷入困境，企業只有賺錢才能繼續。

俞宗明表示，他的樂立杯於2000年也隨著台灣將珍珠奶茶更名波霸奶茶，現在全美一些知名連鎖店也將波霸加入到他們的產品中，說明產品變化和推陳出新很重要。另外一點，朋友圈子很重要，比如他的生意就是從洛杉磯擴展到德州和紐約及夏威夷等地，將企業在疫情中的損失降到最低。

俞宗明說，生意中分散風險非常重要。2000年開始就是用力所能及的資金開了一個小波霸店，不到兩年開到150家，遠遠超過原來預想的20家，當時大家走在風潮，所以想到開始進軍原物料。第一筆貸款20萬，最後增加到1億元貸款，過程中有很多挫折，從一家店到100多店，資金和物料供應會出現問題，但遵循不將鷄蛋放入同一個籃子的原則，開始向外州發展，比如疫情當中北加州生意掉了60%，但德州和中部其他州沒有影響。

他說，過去20年遇到洛杉磯港三次碼頭罷工，這兩年中的物流問題更是突顯，他們不但適時建立了自己的物流管道，最大賭注就是將物料工廠搬到了夏威夷。疫情期間夏威夷少了遊客，多了勞力，提供了企業租金和人工以及運費便利，夏威夷成為其物流中轉站，保障了全國分店的物料供應。

Infinity Realty Advisors總裁Karin Chao。 (會議視頻截圖)

投資辦公樓房產 要小心

房地產專家對2022年怎樣看？Karin Chao表示，去年洛杉磯地區住宅價格升高，一個原因是利息低，二是人口多，三是大城市住房短缺。她認為，大城市地皮貴，建築成本高，住宅投資未來依然穩定看漲，雖然力度可能放緩，但趨勢往上。

她表示，商業物業在疫情期間表現最亮眼的是倉庫，網路購物需求增加導致倉庫等工業資產上升，可以提供很穩定的現金流和升值能力；公寓住宅，現在無論是入住率和租金都已超過2019年水平，包括大城市和二線城市，住宅投資機會都會看好，但她特別提醒民眾，使用房屋貸款要小心利息上升，確保投資收入能夠應付利息的上升。

她表示，酒店因為被疫情影響很嚴重，大型會議和活動停止等影響酒店生意，現在疫情放緩，酒店和娛樂都將逐漸回到正軌。

零售物業受網購衝擊大，疫情期間更甚，實體店減少，但服務型零售還是有機會。辦公樓物業目前是歷史上空置率最高階段，很多公司讓員工在家中上班的情況，疫情後還可能持續，辦公室需求預計愈來愈少，投資需要特別小心。

槓桿太高 現金流恐出問題

華美銀行資深副總裁潘明表示，美聯儲已定調，從今年3月開始會有多次加息，很多投資如果槓桿太大，現金流就會出問題，所以銀行一定會看企業預測案，比如是否會因為利息增加，槓桿太高造成未來的現金流有問題，銀行就不願意去碰；現金流好的，銀行就容易給貸款。

潘明表示，中美關係和商貿在經過相當長一段時間的欣欣向榮之後，過去五年急轉直下，兩國投資、貿易斷崖式下跌，過去兩年的疫情更是雪上加霜，加上電商衝擊，很多華商企業過上苦日子。

他認為中美關係會從谷底反彈，美國和歐洲逐漸實現全民免疫。而在中國「共同富裕」新政策的壓力，中國的富人和私人企業為避免房地產泡沫的風險將很多資金轉向海外，來美的旅遊和留學的資金會繼續增長。