吳程遠、Carina Rivera獲任聖蓋博市議員

吳程遠獲任命聖蓋博市議員。（吳程遠提供）

聖蓋博 市（San Gabriel）議會10日晚面試市議員候選人，經過激烈角逐，華裔吳程遠（John Wu）和Carina Rivera脫穎而出，成功填補聖蓋博市議會的兩個職缺。

吳程遠在聖蓋博市居住了21年，是聖蓋博市商會的一員，加入過全美及地方組織。他與另一位當選的市議員Carina Rivera，經過三位市議員的三輪投票 脫穎而出，兩人任期到今年11月。

吳程遠說，能夠出任亞裔人口眾多的聖蓋博市市議員很榮幸，也很有使命感。他同時更在意自己在任期內能夠做多少事情，是否能讓市民感到驕傲。這是吳程遠第一次出任公職，他說，參選市議員因為想為市民發聲。他平時與城市商家有密切聯繫，經常了解他們對城市發展的看法。他想成為市議會和社區的橋樑，表達市民的意見，做出好成績。

吳程遠對聖蓋博市的發展提出了四點看法，包括基礎建設、市民安全、市政預算 、社區參與感。吳程遠說，目前市府預算吃緊，他希望在自己任期內可以優化城市預算花費，調整比例，將錢用在刀刃上。但他不認同通過削減城市警消力量來節省預算。吳程遠說，聖蓋博城市目前的遊民問題和治安問題與警察人數減少，市民人口複雜有關。他說城市少了警察的維護，安全就會有隱憂，這會進一步阻礙城市長遠的發展。聖蓋博警局幾年前有57名警員，現在只剩50人。消防局的人力和設備也面臨挑戰，希望可以加強警消力量，保證市民安全，促進城市發展。

另一位獲任命的市議員Carina Rivera是位成功的商人，經營El Pavo Bakery十幾年，該麵包店在聖蓋博市開設有分店，在南加州有多家分店。

聖蓋博市議會10日晚投票過程十分激烈。三位市議員第一輪投票，每人兩票分別投給兩位候選人，結果有三名候選人平票，每人兩票。第二輪投票，三位市議員從這三名候選人中選出兩位投票，結果三人分別獲得三票，又是平票。第三輪投票中，每位市議員有十票，他們分別將這些票數分配給三位候選人，最終Carina Rivera、吳程遠分別以13票和9票獲選。

本次聖蓋博市議員從社區徵召，共有20多人提交了申請表。經過第一輪篩選，有六人進入到10日晚第二輪面試。