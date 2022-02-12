我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

吳程遠、Carina Rivera獲任聖蓋博市議員

記者王若然╱聖蓋博報導
吳程遠獲任命聖蓋博市議員。（吳程遠提供）
吳程遠獲任命聖蓋博市議員。（吳程遠提供）

聖蓋博市（San Gabriel）議會10日晚面試市議員候選人，經過激烈角逐，華裔吳程遠（John Wu）和Carina Rivera脫穎而出，成功填補聖蓋博市議會的兩個職缺。

吳程遠在聖蓋博市居住了21年，是聖蓋博市商會的一員，加入過全美及地方組織。他與另一位當選的市議員Carina Rivera，經過三位市議員的三輪投票脫穎而出，兩人任期到今年11月。

吳程遠說，能夠出任亞裔人口眾多的聖蓋博市市議員很榮幸，也很有使命感。他同時更在意自己在任期內能夠做多少事情，是否能讓市民感到驕傲。這是吳程遠第一次出任公職，他說，參選市議員因為想為市民發聲。他平時與城市商家有密切聯繫，經常了解他們對城市發展的看法。他想成為市議會和社區的橋樑，表達市民的意見，做出好成績。

吳程遠對聖蓋博市的發展提出了四點看法，包括基礎建設、市民安全、市政預算、社區參與感。吳程遠說，目前市府預算吃緊，他希望在自己任期內可以優化城市預算花費，調整比例，將錢用在刀刃上。但他不認同通過削減城市警消力量來節省預算。吳程遠說，聖蓋博城市目前的遊民問題和治安問題與警察人數減少，市民人口複雜有關。他說城市少了警察的維護，安全就會有隱憂，這會進一步阻礙城市長遠的發展。聖蓋博警局幾年前有57名警員，現在只剩50人。消防局的人力和設備也面臨挑戰，希望可以加強警消力量，保證市民安全，促進城市發展。

另一位獲任命的市議員Carina Rivera是位成功的商人，經營El Pavo Bakery十幾年，該麵包店在聖蓋博市開設有分店，在南加州有多家分店。

聖蓋博市議會10日晚投票過程十分激烈。三位市議員第一輪投票，每人兩票分別投給兩位候選人，結果有三名候選人平票，每人兩票。第二輪投票，三位市議員從這三名候選人中選出兩位投票，結果三人分別獲得三票，又是平票。第三輪投票中，每位市議員有十票，他們分別將這些票數分配給三位候選人，最終Carina Rivera、吳程遠分別以13票和9票獲選。

本次聖蓋博市議員從社區徵召，共有20多人提交了申請表。經過第一輪篩選，有六人進入到10日晚第二輪面試。

聖蓋博 投票 預算

上一則

超級盃一車難求 巴士24小時跑

下一則

方樹強太左傾 布靈克較陌生 華人難抉擇

延伸閱讀

吳程遠獲任聖蓋博市議員

吳程遠獲任聖蓋博市議員
天普市華人 集會支持布靈克

天普市華人 集會支持布靈克
利率看漲沒降溫 買家連夜排隊搶房

利率看漲沒降溫 買家連夜排隊搶房
廖欽和辭市長 聖蓋博市議會2席待補 任期至11月

廖欽和辭市長 聖蓋博市議會2席待補 任期至11月
聖蓋博市議會正式接受廖欽和市長辭呈

聖蓋博市議會正式接受廖欽和市長辭呈
南加聖蓋博市26日晚槍殺案兩亞裔一死一傷​

南加聖蓋博市26日晚槍殺案兩亞裔一死一傷​

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動