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洛城新語／福斯酸谷愛凌 殺敵一千自損八百

洛城新語

近期風頭一時無兩的谷愛凌，被福斯新聞形容為「不知感恩的美國孩子」；此舉雖然酸的是谷愛凌一人，卻也讓許多華人第一代移民臉紅；他們在學有所成之際，選擇離開中國、報效美國，用福斯新聞的標準，不就是「不知感恩的中國孩子」。吸引世界各地的優秀移民，一直是美國強大之根本；福斯酸谷愛凌，無異於殺敵一千自損八百。

先去中國賺錢，再回美國享受生活，近年來成為部分華裔的職涯規畫。中國為吸引人才，對外籍人士從不吝惜資源投入；谷愛凌在獲得奧運金牌之前，就因宣布加入中國隊，收穫大量關注與廣告代言。倘若她繼續留在美國發展，或許也能拿到冠軍；但所能創造的商業價值，未必能比去中國高。

另一名中國規畫的花樣滑冰選手朱易，雖然冬奧會遭遇滑鐵盧，慘遭中國網友罵翻。不過當局很快出手管控言論，而且隨著英雄谷愛凌發文相挺，想必很快能扭轉輿論。拋去此次失誤不談，以朱易的能力，恐怕未必能在如今的美國隊站穩腳跟出戰奧運，轉而代表中國，或許能圓她的大賽夢。

無論是更優渥的資源，還是更多的機會，華裔憑藉長相或語言亦或是文化相近等優勢，前往中國發展，都不失為一種可考慮的職涯選擇。而且依據美國「獨立宣言」，人人都應有追求幸福的權利；無論是谷愛凌，還是朱易，亦或是其他在美國出生、現在選擇報效中國的華裔，他們都在追求更幸福的生活，不應為其選擇，而背負「不知感恩的美國孩子」、「背叛國家」等罵名。

美國如今之強大，也源自世界各地的優秀移民，倘若指著谷愛凌的選擇，豈不是也在罵移民到美國的眾多優秀人才。例如正在代表美國隊征戰冬奧會的華裔選手陳巍，他的父親陳志東，出身中國廣西，於1988年留學美國，是一名醫學博士。沒有陳志東當年的背井離鄉，就沒有今天陳巍的為美國增光；難道以福斯新聞的邏輯，中國媒體要大肆宣傳陳巍的父親是「不知感恩的中國孩子」？

而且相比中國，美國歸化的中國運動員數量同樣不少。例如東京奧運會中，代表美國出戰的桌球選手中，就有三名是中國移民；其中劉娟和周鑫，曾是中國國家隊成員。

福斯發評論性報導，酸谷愛凌等中國歸化的運動員，完完全全是當前中美對抗大背景下的產物。倘若放在中美蜜月期，或許會是另一種景象：谷愛凌在美國媒體眼中，能成為「關穎珊」似的人物，成為中美友好交流的象徵。

總而言之，就算順應趨勢要挑中美對抗，發酸文前也應先釐清邏輯。否則再發類似殺敵一千自損八百的言論，只怕打擊不了中國，還有失美國泱泱大國風範，傷了新移民的心。

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