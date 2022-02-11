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華人情人節怎過？已婚、未婚看法大不同

記者王珂／洛杉磯報導
情人節該怎麼過，大家得花點心思想想。(聯合新聞網)
情人節該怎麼過，大家得花點心思想想。(聯合新聞網)

每年西曆的2月14日，是西方國家的傳統節日情人節，已成為全世界著名的浪漫節日，但不同國家的人們表達愛意的方式各不相同，隨著疫情慢慢退去，華人慶祝情人節分為三大陣營：已婚人士認為可過可不過、未婚人士認為必須過、小學生稱情人節是學校的「大節」。

在面對情人節打算如何過這個問題時，多數已婚華人老移民稱會送妻子禮物，且情人節肯定要過，新移民則多半表示會出去吃個飯慶祝。已婚周女士稱，當她問老公情人節咋過，老公的回答讓她哭笑不得，老公說：「我跟你是夫妻，怎麼能用情人來形容呢！」A女士直呼聽了很想揍他，但又覺得沒毛病。

已婚陳女士說，她和老公從大陸來，元宵節相當於中國的情人節，所以讓老公連續為她過兩天節日，是不是很絕。還有人稱情人節直接略過，也有人表示情人節和別人的小情人（女兒）一起度過，最多跟老公說一聲「我愛你」（I Love You）。

未婚人士認為情人節是他們表達愛意的「關鍵節日」，通常會帶另一半去吃飯、看電影、逛街，但這兩年疫情大家都不怎麼出門，過節也不像往年那麼有意思。王先生說他每年的情人節都會請女朋友去看電影，家附近就有電影院，他會提前買好票再去接女朋友。

未婚的張先生說，今年情人節他會邀請女朋友參加朋友聚會，送女朋友玫瑰花，還會買一件比較貴重的禮物，和女朋友度過一個完美的節日，讓對方感受到自己對她的重視。

也有未婚人士表示，情人節肯定要送禮物，但發愁買什麼禮物，每年這個時候都頭疼買什麼好，擔心如果自己買得不好，女朋友會不喜歡。

情人節雖然帶有愛情的浪漫色彩，但不僅是情侶的專屬，對於小學生來說，每年的情人節都是一個關於愛的節日，這一節日值得大肆慶祝，不管是友情、親情還是愛情，對孩子來說，就是學習和表達愛的節日。

小學三年級的華裔二代Judith說，情人節是他們最喜歡的節日之一，也是學校很重視的節日，每年情人節前幾個星期，老師都會提前發給他們做手工的材料，在家長協助下完成手工作品，在情人節當天，小朋友會帶著手工製作的禮品、糖果、或是心型的貼紙去上學，跟同學和老師交換禮物。

電影院 疫情 華人

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