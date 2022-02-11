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長堤港無力24小時運作 塞港問題最快今秋緩解

編譯組／綜合報導 
美西重要口岸洛杉磯港與長堤港皆面臨卸貨能力不足的問題。圖為洛杉磯港一景。（洛杉磯港網頁）
美西重要口岸洛杉磯港與長堤港皆面臨卸貨能力不足的問題。圖為洛杉磯港一景。（洛杉磯港網頁）

長堤港與洛杉磯港是美國最主要的兩大進口口岸，但新冠疫情以來，港口裝卸能力不足，卻導致全美供應鏈大亂。長堤港執行董事柯戴洛（Mario Cordero）9日提出年度報告時指出，雖然聯邦政府協助規畫每周七天、每天24小時的運作架構，但現有碼頭與設施的不足，仍然讓長堤港只能以半速運作。 

柯戴洛指出，由於2021年上半年的貨運量激增，導致長堤港出現嚴重的貨櫃卸載延誤，影響所及，貨輪排隊問題在2022年春季恐將還會持續，要到今年秋季才會稍見舒緩。 

所有進口美國的貨櫃，有40%經由南加州的洛杉磯港與長堤港入境，再經由火車和貨櫃車運往全美各地。

柯戴洛表示，長堤港確實已在改善卸貨、轉運效能，包括：碼頭直接搬運貨櫃至貨運火車，然後運往猶他、內華達、新墨西哥、亞利桑那等州，以便將部分設備轉用於提供南加需求；以及建置供應鏈快速追蹤系統，讓經由不同交通管道輸送的貨櫃都能即時查閱現在位置。 

但是柯戴洛強調，長堤港現有條件的不足之處，包括每周明明就有168個小時，但硬體限制卻讓碼頭只能每天運作不到12小時。他說，如果不擴充港口硬體設備與貨櫃車、倉儲處所，讓人力能夠24小時運作，那麼問題依然不會解決。 

柯戴洛還說，正當太平洋對岸的貿易夥伴一周七天、一天24小時的裝貨時，美國這邊卻還在半速運作，貨輪排隊問題不會消失，加上新冠疫情的持續干擾，以及美國本土的供應鏈彈性不足，面對歷史新高的貨運量，長堤港仍有許多問題要解決。 

長堤 洛杉磯港 供應鏈

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