天普市華人 集會支持布林克

天普市華人集會支持布林克競選加州49選區眾議員。（Aileen Lam提供）

加州 49選區眾議員特別選舉投票日進入倒計時，華人 社區十分重視並踴躍參與。天普 市部分華人志願者上周末集會支持共和黨候選人、退休警官布林克（Burton Brink），同時收集簽名請願罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascon），以及支持加州學校自由選擇法案。這場特別選舉的民主黨候選人是華裔方樹強（Mike Fong）。

活動召集人林女士（Aileen Lam）介紹，加州眾議員49選區涵蓋西聖蓋博谷社區，亞裔人口占55%以上，華人選票傾向舉足輕重。他們選擇支持退休警官布林克，因為他任職蒙市和洛縣天普市警局巡警超過30年。最重要的是布林克反對47號提案，該提案將偷竊財產價值低於950元視為輕罪不坐牢，縱容犯罪，惡化治安。47號提案的倡議者是現任洛杉磯縣檢察長賈斯康，他上任以來倒行逆施，推動了多項有利於罪犯的改革。因此，華人也請願罷免賈斯康。

2月12日（星期六）是本屆49選區特別選舉日前的最後一個周末，他們將繼續舉辦兩場支持集會和請願簽名。首場時間是12日下午1至3時，地點在蒙市（Monterey Park）的Garvey大道和Garfield大道交叉口；第二場時間下午3時30分至5時30分，地點在聖蓋博市（San Gabriel）San Gabriel大道和Valley大道交口的順發超市停車場。

如果選民本周六無法參加，請到Arcadia市辦公室簽名，地址：430 Huntington Drive, Arcadia，周一至周五上午11時至下午1時，周六中午12時30分至2時，或致電626-447-3534詢問。