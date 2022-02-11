我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

聖谷華人工商地產界 200人挺秦振國

記者楊青／工業市報導
38區聯邦眾議員競選人秦振國（站者）向民眾闡述自己的競選理念。（記者楊青／攝影）
38區聯邦眾議員競選人秦振國（站者）向民眾闡述自己的競選理念。（記者楊青／攝影）

38區聯邦眾議員競選人秦振國（Eric Ching）競選脚步繼續加快，10日獲聖蓋博谷華人工商業及地產界人士支持。支持者表示，希望改變現狀，加州重新回到孩子健康、老人安全、自己辛勤工作換來安居樂業得到保障的環境，希望選出能夠幫助自己實現這些夢想的候選人。

德倫資本負責人、德倫學院院長鄭德倫，召集當天的支持餐會，為秦振國競選站台。來自聖蓋博谷工商界和地產界的近200華人參加聚會。秦振國表示，他的參政訴求非常直接，就是希望孩子們能夠安全成長，上班族和企業主不用擔心高稅收困惑、老年人能平安出門安全回家無憂養老，全家安居樂業共享天倫。

秦振國表示，但現實生活中，人們面臨太多困惑和不公。他舉例說，核桃市幾年前有一位華人父親，是家中唯一經濟來源，為保持身體健康天天跑步鍛鍊。一個因為犯罪而面臨遞解出境的男子，活生生開車將這名華人父親撞死，因為這樣自己就可以留在美國坐牢，而不用被遣返回國。事發後，幫助受害人的資源少而又少，但罪犯不僅只輕判四年半，且最後果然沒有被遞解回國，相反的，受害人家庭不但失去全家經濟支柱，受害人的兒子在應考洛杉磯警察時，也因被擔心他失去父親可能形成復仇心理影響而遭到拒絕。他表示，受害人和他的家庭遭受諸多不公，但犯罪人卻沒有得到應有的懲罰，「我們生活中類似的種種不公平，應該扭轉過來」。

鄭德倫表示，美國選舉和台灣不一樣，華人和亞裔在美屬於弱勢族群，亞裔在美國不到10%，華人不到3%，所以本次中期選舉非常高興看到好幾個華人好朋友出來參選，包括秦振國、陳介飛等等。他除了鼎力支持，也呼籲華人有錢出錢，有力出力，有票投票，支持華裔競選人。

當天一起為秦振國站台的大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生表示，他全力支持秦振國競選。他說，自己在核桃市居住20多年，早在十多年前秦振國第一次參加核桃市議員競選時，就瞭解到他是一位平易近人的人，樸實踏實，在他當選之後，更體會他為大家做的事情。

38區聯邦眾議員競選人秦振國（中排左五）10日獲聖蓋博谷華人工商業及地產界人士支...
38區聯邦眾議員競選人秦振國（中排左五）10日獲聖蓋博谷華人工商業及地產界人士支持。（記者楊青／攝影）

華人 核桃 亞裔

上一則

周末這樣玩／紅木森林中 神祕遊樂園很吸睛

下一則

天普市華人 集會支持布林克

延伸閱讀

華人密集的洛縣聖谷蚊子激增　老弱病殘和慢性病要小心

華人密集的洛縣聖谷蚊子激增　老弱病殘和慢性病要小心
超級盃帶旺旅遊 Airbnb網上搜尋激增20倍

超級盃帶旺旅遊 Airbnb網上搜尋激增20倍
州長背書方樹強 期許順利接棒周本立

州長背書方樹強 期許順利接棒周本立
史上最「熱」超級盃 洛杉磯氣溫恐逾90度

史上最「熱」超級盃 洛杉磯氣溫恐逾90度

今年彎道中的工商地產機會 2/12線上講座

今年彎道中的工商地產機會 2/12線上講座
超級盃帶旺洛杉磯旅遊 Airbnb網上搜尋激增2000%

超級盃帶旺洛杉磯旅遊 Airbnb網上搜尋激增2000%

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光