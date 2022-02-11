聖谷華人工商地產界 200人挺秦振國

38區聯邦眾議員競選人秦振國（站者）向民眾闡述自己的競選理念。（記者楊青／攝影）

38區聯邦眾議員競選人秦振國（Eric Ching）競選脚步繼續加快，10日獲聖蓋博谷華人 工商業及地產界人士支持。支持者表示，希望改變現狀，加州重新回到孩子健康、老人安全、自己辛勤工作換來安居樂業得到保障的環境，希望選出能夠幫助自己實現這些夢想的候選人。

德倫資本負責人、德倫學院院長鄭德倫，召集當天的支持餐會，為秦振國競選站台。來自聖蓋博谷工商界和地產界的近200華人參加聚會。秦振國表示，他的參政訴求非常直接，就是希望孩子們能夠安全成長，上班族和企業主不用擔心高稅收困惑、老年人能平安出門安全回家無憂養老，全家安居樂業共享天倫。

秦振國表示，但現實生活中，人們面臨太多困惑和不公。他舉例說，核桃 市幾年前有一位華人父親，是家中唯一經濟來源，為保持身體健康天天跑步鍛鍊。一個因為犯罪而面臨遞解出境的男子，活生生開車將這名華人父親撞死，因為這樣自己就可以留在美國坐牢，而不用被遣返回國。事發後，幫助受害人的資源少而又少，但罪犯不僅只輕判四年半，且最後果然沒有被遞解回國，相反的，受害人家庭不但失去全家經濟支柱，受害人的兒子在應考洛杉磯警察時，也因被擔心他失去父親可能形成復仇心理影響而遭到拒絕。他表示，受害人和他的家庭遭受諸多不公，但犯罪人卻沒有得到應有的懲罰，「我們生活中類似的種種不公平，應該扭轉過來」。

鄭德倫表示，美國選舉和台灣不一樣，華人和亞裔 在美屬於弱勢族群，亞裔在美國不到10%，華人不到3%，所以本次中期選舉非常高興看到好幾個華人好朋友出來參選，包括秦振國、陳介飛等等。他除了鼎力支持，也呼籲華人有錢出錢，有力出力，有票投票，支持華裔競選人。

當天一起為秦振國站台的大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生表示，他全力支持秦振國競選。他說，自己在核桃市居住20多年，早在十多年前秦振國第一次參加核桃市議員競選時，就瞭解到他是一位平易近人的人，樸實踏實，在他當選之後，更體會他為大家做的事情。